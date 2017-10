Seattle derrota a Houston en uno de los mejores duelos del año

Este domingo por la tarde Texans y Houston olvidaron las defensivas en los vestidores para brindar un gran juego por la vía aérea y una que otra jugada por la vía terrestre. Con el tiempo encima Seattle tuvo un regreso más bajó el comando del Quarter Back Russell Wilson y no dejar festejar como se merece al novato Deshaun Watson romper un récord en la NFL de Touchdowns lanzados, yardas corridas y yardas completadas que pertenecía a Kurt Warner.

Desde el inicio fue buen augurio

Con catorce puntos anotados por equipo apenas en los primeros quince minutos del partidos, el pronóstico de gran juego que se tenía en la previa se cumplía. Deshaun Watson fue el protagonista en este primer tiempo del juego al lanzar su primer pase de anotación a Will Fuller, pero que instantes después fue interceptado por Earl Thomas III para mantener nivelado el juego; con lo que The Legion of Boom no dejaba crecer a los Texans en su territorio.

De momento, el novato de la Universidad de Clemson se estaba llevando los reflectores en Seattle. Pero faltaba que Russell Wilson carburara con sus pases para que el juego siguiera equilibrado. Con un pase de más de 25 yardas encontró a Paul Richardson para la primera jugada de seis unidades a la ofensiva de los locales. Antes de culminar la primera mitad, en jugada reversible Wilson encontró otra vez a Richardson para mandar empatado el juego a 21 puntos para la pausa de 15 minutos.

El fuego cesó un poco

Reanudó el juego y el tercer cuarto produjo muchas menos emociones a lo que se tuvo en la primera mitad. Entraron en actividad los pateadores de ambas escuadras, porque las defensivas encontraron la llave para frenar las opciones de ataque. Además, Watson fue interceptado por segunda vez en el partido, quién se robó el ovoide fue nada más y nada menos que Richard Sherman, pero solo pudieron sacar tres puntos los Halcones Marinos.

Cierre dramático

Entrando al cuarto período, DeAndre Hopkins ya tenia acumuladas un buen puñado de yardas, que no lo podía reflejar con anotación hasta esta parte del juego. Watson encontró a Hopkins para que pusiera récord individual el Wide Reciever con un total de 224 yardas y por fin un Touchdown. Todo era alegría en la banca de los texanos con escaso minuto y fracción para que terminara el juego y ventaja de cuatro puntos.

Sin embargo, la defensiva de Houston no tuvo lo necesario para detener a Russell Wilson y apenas en tres jugadas llegó a la yarda 25 del rival con cuarenta segundos en el cronómetro. 'Dangerous' volvió a tener un regreso de algarabía en su carrera, en zona roja encontró a Jimmy Graham para la anotación y casi asegurar la victoria, dejando 40 segundos a Watson. El novato regresó al emparrillado, ya no pudo regresar una vez más en el partido, sufrió su tercera intercepción del partido y así firmar récord negativo para su escuadra.