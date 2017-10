Panthers sale de su racha negativa y de paso hunde a los Buccaneers

Google Plus

Panthers: QB: C. Newton; 18-32, 154 YDS, 1 TD, 1 INT. RB: C. Newton; 11 ACA, 44 YDS. WR: C. McCaffrey; 5 REC, 49 YDS.

Buccaneers: QB: J. Winston; 21-38, 210 YDS, 2 INT. RB: D. Martin; 18 ACA, 71 YDS. WR: C. Brate; 4 REC, 64 YDS.

MARCADOR: Jonathan Stewart 1 Yd - Acarreo 7-0. Graham Gano 28 Yd Gol de Campo 10-0. Patrick Murray 41 Yd Gol de Campo 10-3. Kelvin Benjamin 25 Yd pase de Cam Newton 17-3.