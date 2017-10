Unos Jets imprecisos pierden bajo la lluvia

Google Plus

Foto: Atlanta Falcons

El encuentro estuvo pasado por agua y no fue un partido para ver grandes jugadas debido a las imprecisiones en ambos lados, pero sobre todo se vio a unos Jets que parecían esforzarse por perder el encuentro. Durante gran parte del partido estuvieron ganando, pero fallaron en dos entregas transcendentales y Chandler Catanzaro falló dos FG muy importantes para su equipo. Los de Nueva York no hicieron un mal partido, pero les condenaron los errores y las ocasiones desperdiciadas. No soportaron la presión del campeón defensor de la NFC en los minutos finales.

Los Jets se pusieron arriba en el partido con un pase de touchdown de Josh McCown a su TE suplente Eric Tomlinson. Los Falcons empatarían con Austin Hooper, en una serie en la que fue fundamental en tight end con tres recepciones y una de ellas el empate.

Por parte de los Falcons cabe destacar la falta de compenetración entre Matt Ryan y Alex Mack, los cuales fallaron tres snaps, y se puede poner como excusa que el balón estaba mojado, pero no es algo que venga de nuevas, es notable la descordinación entre dos veteranos que llevan varias temporadas jugando juntos.

Pero no todo fueron imprecisiones en los Falcons, Matt Ryan tuvo 254 yardas y dos anotaciones y movió el balón en el segundo tiempo con maestría y dándole el ovoide al corredor Tevin Coleman, que tuvo un partido redondo al correr para 82 yardas y sumar otros 22 por aire. El tándem de corredores fue una pieza importantísima para Falcons, ya que Coleman y Freeman se combinaron para 123 yardas.

El WR2 de los Falcons, Mohamed Sanu, consiguió atrapar el TD que le dio la ventaja a Atalanta con una recepción extraordinaria de la mano de una muy buena jugada de Matt Ryan, quien desde la yarda nueve, en tercera y goal, mandó un buen pase para que Sanu hiciera una recepción magistral.

Para la próxima jornada a los Jets les espera en casa la complicada defensa de los Bills, que no concederán ningún fallo absurdo de los de Nueva York.

Y a los Falcons les tocará enfrentarse Panthers fuera de casa en un partido que se prevé con muchos puntos.