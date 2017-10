Los Chiefs ganan ante unos Broncos con muchos fallos

Google Plus

El partido del Monday Night Football prometía ser un buen enfrentamiento entre dos rivales de la división AFC Oeste, pero a principio de temporada. Este partido era más de saber si los Chiefs eran capaces de continuar con el récord de victorias, mientras que los Broncos debían demostrar que todavía son un equipo capaz de remontar las dos derrotas seguidas.

Tras acabar el partido, 29-19 favorable a los Chiefs quedó claro que estamos ante un equipo de playoff y los Broncos con numerosos errores mostraron que todavía tienen mucho que mejorar. Además el nivel de Trevor Siemian parece ir empeorando con cada victoria intentando hacer demasiado en las jugadas.

Kansas City Chiefs

Los de Kansas City ganaron con bastante facilidad a pesar de que no se refleje ni en el marcador ni en el número de yardas ganadas, 364 para los de Denver y 276 para los Chiefs.

Sin embargo, lo que marcó el partido fue el número de intercepciones y fumables que se pudieron ver en la primera parte del partido. Con cinco turnovers, tres de ellos en forma de intercepciones para Siemian, los Broncos redujeron casi a cero sus posibilidades de ganar a los Chiefs (que tan solo cometieron dos). Respecto a su juego, los Chiefs no se mostraron tan cómodos como en otros partidos. En carrera, Kareem Hunt tan solo pudo registrar 46 yardas de 22 intentos, y en el juego aéreo con Alex acabó con 202 yardas y un touchdown que, aunque fueron más que suficientes para acabar con los de Denver, necesitaron más de dos cuartos para poder sentenciar el partido.

Denver Broncos

Los Broncos tienen que pensar en muchos cambios esta temporada. Aunque no sonaba tan convincente como tener a Peyton Manning, la posición del quarterback parecía algo segura con Trevor Siemian que en los últimos partidos se ha disparado en su propio pie poniendo en juego su titularidad. La defensa de Denver ofreció bastante resistencia a la ofensiva liderada por Alex Smith, pero no es suficiente para ganar partidos. De hecho, durante la mayoría del partido, la defensa bronca puso en evidencia a los Chiefs, mostrando una ofensiva por debajo del 50% de acierto.

El problema fue que de cada acción positiva que cometía la defensa, la ofensiva tambaleaba. Siemian no solo regaló la pelota tres veces sino que también mostró poco acierto en los pases, demasiado altos. En estos tres partidos, tres derrotas consecutivas, el joven quarterback ha demostrado que no es muy certero saliendo del pocket, y sus decisiones lejos de correr para conseguir un primer down es la de intentar pases profundos que acaban en riesgo de ser interceptados.

Sombra y luz

Si bien queda claro que los Chiefs siguen siendo un equipo competitivo, sus dos derrotas frente a los Steelers y Raiders han acabado con el momento que gozaban por parte de la prensa y los seguidores de la NFL. No obstante, ajenos a esto, los Chiefs siguen siendo los de siempre, liderados por Alex Smith y Kareem Hunt.

Hunt sigue siendo uno de los mejores runningbacks de la NFL, pero el resurgir de Le'veon Bell y las numerosas novedades de Ezekiel Elliot han mantenido un poco en la sombra al rookie. Por su parte, los de Denver tienen un problema en la posición de quarterback. Aún tienen a Lynch que, lejos de ser mejor que Siemian, puede dar otros aires y significaría un respiro para Trevor Siemian. Y quien sabe, igual volvamos a ver a Brock Osweiller.