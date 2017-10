Joey Bosa, ¿uno de los mejores defensivos del 2017?

Google Plus

Bosa fue la tercera selección en el Draft de 2016 | Foto: NFL

Conocido como uno de los dichos más famosos en la NFL: "Los segundos años es donde los jugadores se dan a conocer en la Liga y se consagran o van a la calle de la amargura", esto aplica perfectamente en el jugador Joey Bosa. Que en 2015 tuvo dificultades al inicio de la campaña por su situación contractual, pero una vez superada demostró de lo que estaba hecho. En esta temporada va en franco ascenso y posicionarse como un jugador de élite a la defensiva.

Hoy por hoy, Joe Bosa se ha colocado con el mejor récord de derribos al QB hasta el momento con 19 realizadas en los primeros ocho partidos de la temporada regular. Jugando como defensive end ha respondido bien para que de a poco se convierta en el bastión defensivo de Los Ángeles Chargers e ir formando una buena defensa para ser temibles a cualquier rival que tengan enfrente.

Entre estas 19 sacks que ha realizado este 2017, destacó su actuación que tuvo en los dos enfrentamientos ante Denver Broncos, donde hizo comer piso a Trevor Siemian en 3.5 ocasiones, teniendo mejor producción en la semana 7 en casa donde lo hizo dos veces. Mientras que las otras dos buenas cacerías que hizo, fue una al cinco veces campeón de Super Bowl: Tom Brady y dos en Nueva York a Eli Manning.

La marca hoy ostenta el defensivo de los Chargers lo puede enfilar a ser en tan unos años a ser el mejor defensivo de toda la NFL. Ya que con los números que está promediando, Von Miller, jugador que fue más valioso en el Super Bowl 50 ni se le acerca y el otro defensivo con renombre: J.J. Watt es conocido por todos que sufre año con año lesiones que le impiden ser competitivo durante las 16 jornadas que puede participar.

Con el buen paso que lleva, se espera que Bosa alcance al menos las 30 capturas a Quarter Back y con las buenas actuaciones que tenga meter al equipo a la pelea al menos en la zona defensiva. Además de poder llegar a ser seleccionado All Pro y así ser seleccionado para ir al juego de los profesionales al final de la temporada y seguir. Manteniendo este dominio por sus rivales, estaría muy cerca de ser aspirante al premio de Mejor Defensivo del año, que en 2016 alcanzó el Rookie of the year después de 10.5 sacks y todo esto en un total de apenas 12 encuentros disputados.