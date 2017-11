Atlanta fue superado por Panthers en Duelo Divisional

Google Plus

La Semana 9 fue testigo del Duelo Divisional entre dos de los equipos que ha sorprendido en los últimos años, Atlanta y Carolina. Panthers recibió al actual subcampeón en el Bank of America, quien nuevamente tuvo como problema mantener la ventaja de 10 puntos que mantenían en la primera mitad.

Supremacía Falcon

El Primer Cuarto comenzó de buena manera para el equipo visitante. Apenas habían transcurrido dos minutos y medio cuando pudieron borrar de su pizarra el cero para así sumar tres puntos con un exitoso gol de campo de 53 yardas del que se encargó en cobrar Matt Bryant.

Esta ventaja la aumentaron en los últimos minutos del primer periodo cuando la ofensiva estaba en zona roja. El quarteback que ocupa el puesto nueve de 32 en esta mitad de temporada, Matt Ryan, conectó un pase de seis yardas con Mohamed Sanu. De esta forma el marcador se ponía 10-0.

Atlanta nuevamente dejó ir la ventaja

Una situación que se ha resultado ser frecuente en los partidos que disputa Falcons es que no puede mantener la victoria y fácilmente son superados por su rival, hecho que volvió a ocurrir en este Duelo Divisional frente a Carolina.

Las jugadas de éxito para Panthers sucedieron después de la pausa de los dos minutos. Primero, Cam Newton conectó con Christian McCaffrey en un pase lateral para que recorriera un total de cuatro yardas. El segundo touchdown lo hizo el propio Newton en una especie de ‘clavada’ de básquetbol. De esta manera, ambos equipos se fueron al descanso 10-14.

En estos 15 minutos la presencia de McCaffrey y en todo el juego fue esencial para que el equipo consiguiera los primero y dieces y la victoria. Al culminar el encuentro sus números quedaron en: 12 acarreos para 60 yardas y un touchdown.

Puntos sin respuesta

Para la parte complementaria el ovoide no cambió de dueño, ya que Panthers continuó sumando, pero en esta ocasión en forma de goles de campo hasta alcanzar los 20 puntos. Graham Gano apareció en los minutos 9:08 y 1:44 para completar los Field Goals de 31 y 45 yardas, respectivamente.

De igual forma, en este periodo se pudo ver algo inusual en el duelo. Cam Newton fue capturado en dos ocasiones por la defensiva de Atlanta; sin embargo, una de éstas fue anulada gracias a una falta cometida por los mismos Falcons.

El cuarto final

Atlanta estaba desesperado por sumar puntos y el deorden en la ofensiva y el ruido del público incrementaron el nivel de dificultad, ejemplo de esto fue que finalmente habían conseguido que Julio Jones se encontrara solo en la zona de anotación, pero para su infortunio el receptor no pudo mantener la posesión del balón y así tuvieron que deshacerse de éste.

Pero este cuarto no se fue sin puntos, pues el touchdown de Atlanta cayó después de haber logrado dos importantes jugadas. La primera de ellas con Taylor Gabriel, quien recorrió un total de 40 yardas para dejarlos en la yarda 19 de Carolina. Con esta buena posición de juego, Ryan solo tuvo que conectar con Tevin Coleman para acortar la desventaja y culminar el juego en 17-20.

Jugadores limitados de Atlanta.

Los últimos resultados que ha obtenido el conjunto de Atlanta han demostrado que no están pasando por un buen momento, problema que se agrava al saber que dos de sus piezas más importantes no están en buenas condiciones. Matt Ryan y Julio Jones han expuestas sus molestias físicas, el quarterback no se encuentra bien de su brazo derecho y el receptor con el número 11 de su rodilla izquierda.

Perder a alguno de los dos jugadores significaría un fuerte golpe para el equipo, ya que representan una importante aportación de liderazgo y jugadas exitosas.