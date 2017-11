Los Titans ganan a unos Ravens sin ideas

Los detalles son tan importantes en la NFL que mencionarlos se puede clasificar de obvio o de cliché. Pero es definitiva lo que resuelve una buena parte de partidos. Estos detalles le costaron el partido a unos Ravens sin ideas. Yermos de imaginación o de mejoras en las decisiones. Mientras tanto los Titans se llevan el partido siendo bastante más sólidos. Siguen con sus aspiraciones de postemporada en un división que se les pone más factible con la derrota de Texans. El rival ahora son los Jaguars.

Las dos intercepciones de Flacco fueron el factor decisivo para los Ravens. Perdieron la confianza que acumulaban durante la primera parte. Confianza que por otra parte no lograron recuperar hasta el último cuarto, cuando ya el tiempo corría en desventaja.

Por otra parte las decisiones de la banda de John Harbaugh dejaron el partido en Nashville. Un 4&Goal al que los Ravens decidieron jugar fue la clave para el marcador. Pecar de valiente no es el fuerte de Harbaugh pero hay momentos para ser algo más conservador.

Entre tanto los de Tennessee culminaron un partido sólido aunque con bajones comandados por un Mariota en estado de gracia. La defensa además consiguió tomarle el pulso al partido durante gran parte del partido. Solo Tucker podía completar puntos. El ataque con un Maritoa bien apoyado por Delanie Walker y Rishard Matthews conseguía moverse y anotar, aunque con dificultades con la defensa que tenía delante. No siempre, eso sí. Desaprovecharon varias pérdidas de baló y buenas posiciones de campo que le dieron la oportunidad a los Ravens al final del partido.

Los Ravens remontaron el vuelo en el último cuarto cuando Flacco pudo sacar el brazo. La defensa en zona de los Titans no pudo con los visitantes en estado de gracia. Llegó así el primer TD de la tarde para los de Baltimore. 16-13.

Joe Flacco hits Buck Allen for a short TD.



"And a new game in Nashville." pic.twitter.com/WKQgNz54Dx