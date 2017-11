Los Colts se aprovechan de unos Texans sin Watson

La horrible noticia de la pérdida de Deshaun Watson se completó el domingo cuando los Texans no fueron capaces de defender el resultado en su casa. Aunque debieron.

El partido de los Texans frente los Colts pudo tener otro final, si hubieran conseguido el drive de la remontada. Sin embargo, cuatro intentos desde la Red Zone no fueron suficientes para que Tom Savage consiguiera contactar con alguno de los receptores.

Houston Texans

No es difícil pensar que si la sensación nacional y promesa de los Texans, Watson, el partido probablemente hubiera acabado con la susodicha remontada. Pero la victoria estuvo ahí, Savage completó uno de sus cuatro intentos antes de llegar al cuarto down desde la yarda siete a falta de dos segundos. Houston no tiene ataque en carrera, de ser así no hubieran dependido tanto del irregular Savage.

Su ataque distó mucho del rápido y profundo de una semana atrás. Liderado por el designado como quarterback a inicio de la temporada, el numero #3 Savage 19 de 44 intentos para 219 yardas hasta que un pase de touchdown de 34 yardas a DeAndre Hopkins pusiera de vuelta al equipo en juego.

En ataque es un equipo con claras carencias y a pesar de sus bajas en la defensa, sigue siendo capaz de mantener los resultados cerca. Queda mucha temporada por delante, y los Texans con un 3-5 están tan solo a dos partidos de la mediocre división AFC Sur. No obstante, deberán depender de algo mas que la defensa para poder ganar su división por tercera vez consecutiva.

Indianapolis Colts

Liderado por su nueva adquisición, Jacobby Brisset, los Colts se aprovecharon de la lesión de Watson para llevarse una victoria en casa de los Texans. Los Indianapolis entraron al campo ocupando el puesto 31 del ranking en defensa de pase, permitiendo más de 290 yardas por partido.

Puede que la defensa de los Texans siga siendo una de las más férreas de la liga, pero el ataque de los Colts, con Brisset sigue teniendo algunas carencias. Con Andrew Luck en la lista de lesionados, está claro que esta temporada se trata para los Colts de acabar lo mejor posible (olvidémonos de ir a playoffs).

Sin embargo, el nuevo fichaje sigue acostumbrándose a su posición y aún le queda mucho por mejorar. Brisset sigue forzando alguno de sus pases lo que casi le costó más de una intercepción. Además, y hay que otorgar bastante crédito a la defensa de Houston con más fumbles (11) que ninguna otra defensa, a Brisset le gusta mantener posesión del balón más de la cuenta.