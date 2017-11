Los Eagles alzan el vuelo y destrozan a los Broncos

Google Plus

Foto:www.philadelphiaeagles.com

Lo que pintaba como un partido disputado, ya que se enfrentaban el equipo con la mejor defensiva (Broncos) y el equipo que mejor ataca (Eagles), terminó en una paliza de los Philadelphia. El mercador se quedó en 51-23, lo que demostró que los Eagles son el mejor equipo de la NFL en lo que va de temporada.

El momento clave del partido se produjo al final del segundo cuarto, cuando Jay Ajayi anotó un touchdown por tierra de 46 yardas. Esta anotación supuso el primer touchdown de Ajayi en su nuevo equipo, el primer touchdown por tierra que recibían los broncos en toda la temporada y una brecha importante en el partido, ya que el marcador se puso 31-9 a favor de los locales. En este momento el partido se puso muy complicado para los Broncos, ya que su ataque era prácticamente nulo y su defensa hacía aguas.

Brock Osweiler jugó su primer partido como quarterback titular sustituyendo a Trevor Siemian, pero nada cambio en el mal juego de ataque de los de Denver. Y eso que el partido no comenzó mal, ya que consiguieron un field goal tras una buena jugada colectiva moviendo el balón por el campo. Pero eso fue lo único bueno del ataque en todo el partido, aunque después consiguieran más puntos. En el momento que la defensa de los Eagles jugó fuerte y concentrados, el ataque de Denver se vio muy mermado y sin ideas, consiguiendo sólo field goals. Añadido a estos problemas se sumaron las intercepciones de Osweiler, y los errores en los pases y los receptores por parte del equipo en general.

Los problemas se acumulan en el ataque de los Broncos, porque sus running backs no pueden hacer el trabajo de toda la defensiva, los wild receivers no terminan de cuajar buenos partidos, en los cuales destacan por sus pérdidas. El único que medianamente se salva es Demaryius Thomas, el que siempre anota, y en este partido tampoco faltó a su cita con el touchdown, aunque no sirviera de nada después del abultado resultado que mostraba el marcador.

Para alegría de los aficionados de los Eagles, su equipo hace bien su trabajo, tanto en defensa como en ataque y esto le convierte en uno de los claros candidatos a ganar la Super Bowl LII. En este partido destacó la buena actuación de la defensa, dirigida por Jim Schwartz, que consiguió tres sacks y dos intercepciones. En el ataque hubo dos nombres propios, por un lado Jay Ajayi que demostró una rápida adaptación al sistema anotando su primer touchdown, y por otro, Alshon Jeffery, que consiguió seis pases completos y terminó como líder en yardas por recepción además de anotar en dos ocasiones.

El mejor jugador del partido fue el quarterback de los Eagles Carson Wentz. No fue el que más yardas hizo, pero fue efectivo, preciso y logró cuatro pases de touchdown sin intercepciones. Es el líder de este equipo y ayer dejó constancia de ello.

Por primera vez después del 22 de diciembre de 2013, los Eagles consiguieron llegar a la cifra de 50 puntos, en esa ocasión la víctima fueron los Chicago Bears, que cayeron 54-11

Y los Broncos no recibían tal cantidad de puntos desde que el 6 de octubre de 2013 ganaron a los Dallas Cowboys 51-48.

La próxima semana no parece que las cosas vayan a mejorar para los Broncos, ya que les toca enfrentarse a los New England Patriots, uno de los mejores equipos de la AFC y vigente campeón de la Super Bowl.

A los Eagles, por su parte, les toca jornada de descanso, en la que aprovecharán para coger fuerza para su próximo parido ante los Dallas Cowboys, donde seguramente se definirá el liderato de la división.