Eli Manning, el hombre de las 50.000 yardas

Foto: New York Giants

Brett Favre, Drew Bress, Tom Brady, Dan Marino, John Elway y su hermano Peyton Manning, eran los seis quarterbacks en alcanzar la cifra récord de más de 50,000 yardas en sus respectivas carreras. A pesar de que los Giants están teniendo una de las peores temporadas en los últimos años, Eli Manning continúa sumando récords a su gran trayectoria y gracias a un pase a Sterling Shepard, pudo superar dicha marca.

El veterano jugador de los New York Giants ha sido severamente comparado a lo largo de su carrera en la NFL con Peyton, por no saber tomar decisiones correctas sobre el terreno de juego y no leer de forma adecuada las jugadas. Igualmente, por tener múltiples intercepciones en cada campaña y muchas veces cuestionado por su llegada a la NFL y qué tanta influencia tuvo su padre Archie Manning.

Lo que es un hecho, es que Eli tardó menos en ganar dos Súper Bowls que Peyton (además, en ambos derrotó a los New England Patriots y recalcar que en uno de ellos, los Patriots llegaban como el invicto y amplio favorito), y también posee logros que pueden ser comparados con los más grandes: el mismo número de victorias en postemporada que Steve Young. Tener más regresos en postemporada, con un total de cinco, superando a leyendas como Terry Bradshaw o igualando a Joe Montana. Único equipo en acabar la temporada invicta fuera de casa en los diez juegos que disputaron de visitantes (en todos ellos de titular en el 2007). Ser el líder histórico pasador para los Giants y, sin duda alguna, quedará marcado aquella jugada del título, cuando evitó ser capturado en la Super Bowl XLVI y conectó con Mario Manningham, en una increíble recepción para ganarle a la postre a los pats.

Si bien los New York Giants no tendrán posibilidades de clasificar a playoffs y estarán luchando por no ser uno de los peores equipos en la NFL esta temporada, guste o no guste el desenvolvimiento de Eli Manning, no se puede negar los logros, victorias y campeonatos que tiene, que muy probablemente, lo conduzcan al Hall of famer junto a las grandes estrellas de este deporte.