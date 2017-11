Los Buccaneers pierden a Winston durante unas semanas

Google Plus

Jameis Winston no pudo terminar el partido contra los Saints. | Foto: New Orleans Saints

Ha intentado resistir todo lo que ha podido para que su equipo se reencontrara con la victoria, pero su hombro ha dicho basta. Los Buccaneers han decidido dar unas semanas de descanso a su quarterback, Jameis Winston, para que se recupere de la lesión que arrastra desde la semana seis. El entrenador Dirk Koetter comunicó que Winston estará al menos dos jornadas de baja.

Parece ser que el problema en su hombro derecho (es decir, el del brazo con el que lanza) se agravó el domingo ante los Saints, cuando encajó un sack hecho por Cameron Jordan y Alex Okafor. Por ello, tuvo que retirarse en el descanso y ya no volvió para disputar la segunda parte. En su lugar entró Ryan Fitzpatrick.

De esta forma, por mucho que lo haya intentado, Winston no ha sido capaz de escapar de la maldición de Fitzpatrick. Cuando éste es suplente de otro quarterback, el titular acaba lesionado tarde o temprano y tiene que dar paso a Fitzpatrick. Ya pasó con Carson Palmer, Jake Locker o Geno Smith entre muchos otros. Esta vez y de forma definitiva, Winston ha sido la última víctima de dicha maldición. Fitzpatrick volverá a dirigir el ataque.

Sin brillo

Los números de Winston, igual que los de su equipo, no estaban siendo brillantes. Estando sano, el equipo consiguió dos victorias y dos derrotas, con siete pases de touchdown y tres intercepciones para el jugador de tercer año. En los dos partidos y medio posteriores a la lesión que tantos dolores de cabeza le han dado, Tampa Bay lo ha perdido todo y Winston lanzó tres pases de touchdown ante los Bills, pero ninguno contra los Panthers y tampoco llevaba ninguno antes de relesionarse contra los Saints. En cambio, ha totalizado tres intercepciones en esos partidos.

El panorama es bastante desolador para el conjunto de Florida. Encadenan cinco derrotas consecutivas, tienen un balance de 2-6, cierran la clasificación en la NFC Sur estando ya a cuatro victorias de los líderes Saints, han perdido a su quarterback durante unas semanas y además, tampoco podrán disponer de otro de sus puntales en ataque: Mike Evans. El receptor ha sido sancionado un partido por su golpe al cornerback de los New Orleans Marson Lattimore y, como Winston, no estará en el próximo encuentro ante los New York Jets. Definitivamente, un triste panorama para un equipo del que se tenían muchas expectativas puestas.