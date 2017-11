Horarios y dónde ver por TV en España y México la semana 10 de la NFL 2017 / Foto: NFL.com

La décima semana de competición ya está aquí. La NFL no espera a nadie, y en un abrir y cerrar de ojos estaremos hablando de la temporada 2017 como algo del pasado. Se encargarán de inaugurarla los Seattle Seahawks, que tendrán la ocasión de quitarse rápido el mal sabor de boca de la semana pasada con un duelo divisional ante unos Cardinals venidos a menos.

La primera franja del domingo se presenta intensa. Conjuntos como Bengals, Chargers, Redskins y Lions quieren mantenerse cerca de sus respectivas plazas de Wildcard, pero los tres primeros se las ven con equipos que actualmente se encuentran en plaza de playoff, como son respectivamente Titans, Jaguars y Vikings. Las victorias contra rivales directos valen oro en enero. Más fácil deberían tenerlo los de Detroit, que reciben a unos Browns que no conocen la victoria.

El partido ofrecido por Movistar Plus en España será el Bills-Saints, con ambos equipos mostrando un nivel muy sólido en la presente campaña. Los Saints continúan con la racha de seis victorias consecutivas, mientras que los Bills vienen de perder fuelle en una dura derrota contra los Jets. Serán los de Nueva York los que querrán mantener la inercia positiva y poner en problemas a los de Buffalo sacando una victoria del Ray Jay de Tampa, hogar de unos Bucs que están protagonizando la mayor decepción de la temporada.

La segunda franja cojea un poco, con los focos centrándose en el Falcons-Cowboys. Ambos equipos están resignados a la lucha por el Wildcard, y los Falcons en concreto no pueden permitirse más tropiezos. Los Cowboys siguen con los dedos cruzados esperando que semana a semana la sanción a Elliott se vaya demorando. Aparte de este encuentro, los Giants viajan a San Francisco para disputar un encuentro donde los dos conjuntos presentan un balance combinado de una sola victoria contra dieciseis derrotas. Los Rams y los Texans completan el segundo turno, con los angelinos mostrando un nivel de juego increíble y los de Houston a la deriva sin su capitán de barco, Deshaun Watson.

El primero de los partidos de prime time, el del domingo, presenta uno de los duelos más interesantes de la jornada. Los Patriots de Brady y Belichick viajan a Denver, su casa de los horrores particular, para enfrentarse a unos Broncos que si bien no están demostrando un nivel nada convincente, siempre meten una marcha más cuando se trata de los de New England. Los visitantes no quieren más sorpresas, pues los Steelers tienen un encuentro a priori no muy complicado ante los Colts en la primera franja, y cualquier traspiés puede tener graves consecuencias en el orden de los equipos en postemporada.

Cerrarán la jornada Miami y Carolina en el clásico del lunes. Los Panthers quieren hacerse fuertes en el Bank of America Stadium, y saldrán a atacar la yugular de los irregulares Dolphins. Habrá que ver si Cutler es capaz de mostrar un nivel similar al de la semana pasada, pero la defensa de los locales es una unidad a tener en cuenta.

