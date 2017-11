La batalla por los Wildcard de la AFC

Los Bills son uno de los aspirantes a ocupar una de las plazas de Wildcard. | Foto: Buffalo Bills

Kansas City Chiefs

Clasificación actual: 6-3; terceros de la AFC; líderes AFC Oeste.

Pronóstico: 12-4; segundos de la AFC, líderes AFC Oeste.

Tras un inicio espectacular, resistiendo como el único equipo invicto de la competición, los Chiefs se han desinflado en las últimas semanas. Han perdido tres de sus últimos cuatro encuentros y fueron claramente superados por los Cowboys la jornada pasada. Lo bueno para los Chiefs es que los demás equipos de su división han sido todavía más irregulares. Los Broncos son una de las grandes decepciones de la NFL, los Raiders no son constantes y los Chargers están pagando su mal inicio, aunque sigan en línea ascendente.

A los Chiefs les queda jugar una vez con cada uno de sus rivales. Deben recibir a los Raiders y a los Chargers e ir, en la última jornada, a Denver. El resto del calendario no es de los más difíciles (en realidad, uno de los más fáciles según la estadística oficial). Deben ir al campo de los Giants y de los Jets y recibir a los Bills y a los Dolphins. En total, cuatro partidos en casa y tres fuera, y todo ello tras la jornada de descanso que disfrutarán este fin de semana, en la que Andy Reid podrá reajustar los problemas del equipo. Por otro lado, los Raiders tienen un calendario muy complicado, mientras que los Chargers, que podrían ser el equipo aspirante a arrebatarle la plaza a los Chiefs, deberían ganarlo prácticamente todo si quisieran alcanzar a Kansas City, y para ello deberían vencer, por ejemplo, en Jacksonville, en Dallas o a los propios Chiefs. Por lo tanto, no solamente se confirmaran como los ganadores de la división, sino que los Chiefs le disputarán a los Patriots y a los Steelers un puesto para saltarse la ronda de Wildcard. Patriots y Steelers tienen que jugar entre ellos.

Tennessee Titans

Clasificación actual: 5-3; cuartos AFC; líderes AFC Sur.

Pronóstico: 11-5; cuartos AFC, líderes AFC Sur.

Ahora mismo, Jacksonville y Tennesse están empatados con 5-3 en la división. Como los Titans vencieron en su enfrentamiento particular, reinan en la división. Todo apunta a que el duelo de la última semana, cuando se volverán a enfrentar ambos equipos, puede ser decisivo para decantar la balanza a un lado o a otro. Aunque no estén lejos en la clasificación, podríamos descartar a los Colts y a los Texans en la lucha por el liderato de la división. Indianapolis se está mostrando claramente inferior al resto y Houston bajará (y de hecho ya ha bajado) el nivel con la pérdida de Deshaun Watson.

Tanto ‘Jags’ como Titans tienen un calendario parecido, y si cumplen con los pronósticos, ambos podrían llegar a la última semana con un balance aproximado de 10-5. Todo quedaría para el partido final entre ambos, tal y como está dicho. Podríamos imaginar, por ejemplo, que para esa semana los Jaguars estuvieran por delante en la clasificación con una victoria de margen. Ganando los Titans, empatarían en el registro, pero al haber vencido en los dos encuentros particulares, Tennesse se haría con la división. Quien sabe si se pudiera producir el escenario de que los dos conjuntos se clasificaran. De hecho, actualmente, tanto los de Nashville como los de Florida ocupan puesto de play-off. Sus competidores para esas dos plazas extras para equipos que no sean campeones de división podrían ser Buffalo (que ahora mismo ocupa la última plaza play-off), Los Angeles o Oakland. Sin descartar del todo a Dolphins o Ravens, éstos lo tienen ya más complicado. En cualquier caso, y si Mariota consigue evitar las lesiones, los Titans lo tienen bastante bien para ganar la división.

Jacksonville Jaguars

Clasificación actual: 5-3; quintos AFC; segundos AFC Sur.

Pronóstico: 10-6; sextos AFC; segundos AFC Sur.

Puede parecer exagerado, pero el partido de este domingo ante los Chargers es una final. Los dos podrían encontrarse en una situación de máxima igualdad a finales de temporada y, por lo tanto, el que ganara este partido saldría ganado en caso de empate en la tabla. Jacksonville tiene un calendario más factible, ya que los Chargers deben jugar en el campo de Kansas City y de los Cowboys.

No es descabellado pensar que Los Angeles puede ganar uno de esos dos encuentros tan complicados. Pero aunque es verdad que los Chargers van de menos a más, pagarán el mal inicio de temporada y lo tendrán muy difícil. Los Jaguars deberían ganar ante los Browns, Colts, Texans y 49ers con relativa facilidad. Imaginando un mal escenario, si perdieran contra Arizona, Seattle, Tennesse y domingo ante los Chargers, llegarían con un 9-7. Los Chargers necesitarían ganar además de este domingo, contra Buffalo, Cleveland, Washington y Oakland, por ejemplo, para empatar a Jacksonville y quedar por delante. Y aun así, no tendrían garantizada la plaza por si otro equipo apretara por detrás. Este año, Jacksonville se ha mostrado como un equipo mucho más sólido que en otras temporadas. Y esa solidez se traducirá en una victoria este domingo que dejara a los Chargers con pocas opciones. Oakland, Baltimore, Miami o los New York Jets no serán tan consistentes como los de Doug Marrone y terminarán su temporada en la semana 17.

Buffalo Bills

Clasificación actual: 5-3; sextos AFC; segundos AFC Este.

Pronóstico: 11-5; quintos AFC; segundos AFC Este.

Los próximos encuentros de Buffalo dan vértigo: Saints, Chargers, Chiefs y Patriots. Después le vendrán los Colts, dos veces los Dolphins y los Patriots de nuevo entre medias. Si damos por sentado que los Patriots no fallarán y se alzarán una vez más como campeones de su división, a los Bills no les queda otra que luchar por una de las plazas extras. Como está sobradamente mencionado, hay varios rivales para esa lucha: Titans, Jaguars, Ravens, Dolphins, Jets, Chargers o Raiders.

Los Bills deberán darlo todo si no quieren entrar en una mala dinámica. Para empezar, deberán corregir todo lo que hicieron mal la semana pasada ante los Jets. Los diez días de descanso seguro que les servirán. Aunque los Saints están espectaculares, apostamos por un triunfo de Buffalo este domingo, en el que será otro de los partidos clave de la semana. Siendo realista, un 9-7 sería un balance lógico a pensar para el conjunto Sean McDermott. De nuevo, los Chargers estarán involucrados en una de esas finales que se vienen ya a estas alturas de temporada. La semana que viene, ambos se enfrentarán en Los Angeles. Si Buffalo es capaz de dar un golpe de autoridad tanto este fin de semana como el próximo, tendrá mucho ganado. Aquí arriesgamos y le damos, además, los dos triunfos ante los Dolphins y uno ante los Patriots. Con todo esto, y a pesar del complicadísimo calendario, los Bills no solamente se van a clasificar para los play-off, sino que van a quedar quintos en la AFC.