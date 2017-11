Adam Vinatieri sigue rompiendo records en la NFL

Google Plus

Vinatieri es un icono para los Potros | Foto: Colts

A lo largo de la historia, la posición de pateador ha sido poco valorada por la NFL, ya que no están en la mayoría del tiempo dentro del emparrillado en los juegos; pero una acción de ellos puede dar desde un partido hasta un Superbowl. Uno de los jugadores que marcó historia y sigue construyendo su propia leyenda en activo: Adam Vinatieri, llegó a un nuevo logro individual el pasado domingo donde pasó a uno de los pateadores históricos de este deporte.

Otro récord al libro

La marca que pasó Adam Vinatieri este fin de semana fue la de lograr más puntos a nivel individual en la historia, con un total de 2,435. Esta marca estuvo impuesta por más de dos décadas en los emparrillados; pero con la leyenda viviente de Vinatieri fue posible que se dejara en el pasado las 2,435 unidades que antes estaban registrados. Esto solo extiende aún más el legado que ha formado el pateador en sus ya 20 años de carrera.

Desde que hizo su debut en la NFL en 1996 con los New England Patriots, se vio la gran calidad del jugador que salió de la Universidad de South Dakota State mostró buenos aspectos pero no fue seleccionado en el Draft. Un año después fue tomado por New England y ahí ganó tres Super Bowls, uno de ellos frente a Carolina donde una patada suya dio el título. Para el año de 2005 empacó maletas para viajar al estado de Inidiana y comenzar una nueva aventura con una potencia de la Conferencia Americana.

Su destino fueron los Indnianapolis Colts que

¿A quién rebasó?

Fue a nada más y nada menos que al histórico pateador de los Minnesota Vikings: Gary Anderson a quién destronó del segundo puesto Vinatieri luego del FG que logró en el NRG Stadium. Anderson pasó su carrera por seis equipos diferentes, pero donde logró mayores cosas fue con Steelers y Vikings. Entre otros records que ostenta el número 1 es el único jugador en la historia que culminó una temporada con 100% de efectividad en Field Goals, marca muy difícil que se pueda superar.