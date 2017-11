Apatía bajo la lluvia

Google Plus

La mañana se presentaba en Chicago con una fina lluvia de otoño. El partido era el duelo más antiguo de la NFL: su clásico. Era la primera vez desde 1991 que el QB de Packers en un clásico no era ni Rodgers ni Favre. Hundley volvía a tomar el ataque quesero por cuarto partido. Los locales por su parte se enfrentaban a otro partido sin pretensiones. Esta vez su nuevo quarterback podía dedicarse a lanzar bastantes pases ante la secundaria de los visitantes.

El partido, como suele ser habitual en los últimos tiempos, empezó de manera fulgurante. Con un gran defensa y un buen ataque se lo colocaron 3-0 en los primeros minutos. Los Bears devolvieron el golpe en la siguiente secuencia. Trubisky ya empezaba a buscar las debilidades de la secundaria visitante. 3-3 al final del primer cuarto en el que había ocurrido más bien poco.

"To the house! 37-yard TD run for @Packers RB @TyMontgomery2! #GoPackGo pic.twitter.com/OZBCdvN4sp"

Ya en el segundo Ty Montgomery logró una brecha en la defensa de los Bears para anotar el primer TD de la tarde. En la siguiente posesión de los Bears se vino la decisión más importante del partido. Después de avanzar hasta la yarda 1 de los Packers, los Bears reclaman un TD a favor. La revisión dicta que en esa jugada Evans pierde el balón en la end zone y es balón para los Packers. Nada transcurrió hasta el final con un gran drive de Trubisky que dio otros tres puntos a los locales. 10-6 al descanso.

La apatía se adueña de los Bears

De realizar una primera parte aceptable los Bears vuelven del descanso con la apatía generalizada. En los primeros 15 minutos de segunda mitad no consiguen ni una sola yarda de ataque. El partido se mantiene igualado porque el ataque de los Packers no aprovecha la situación. Menos con las bajas tempranas de Jamal Williams y Ty Montgomery. Entre tanto Nick Perry hace tres sacks, el máximo de su carrera.

Después de dos FG visitantes vino la reacción local con tres grandes pases del ídolo de la noche: Trubisky que ponían el marcador 16-13. Después d esto Hundley, que hasta entonces abía hecho un partido regulero, se erigió de Rodgers para ganar el partido con un gran pase a Adams. Los Bears dispusieron de dos ocasiones para empatar el partido que desperdiciaron. La victoria a Winsconsin, que no parece ayudarles mucho. La derrota en Illinois que no afecta demasiado tampoco.

"What a throw! @bretthundley7 @tae15adams for the BIG touchdown connection. #GBvsCHI #GoPackGo pic.twitter.com/ecTjritGaE"