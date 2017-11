Tercera victoria de la temporada para Tampa Bay

Un partido bastante aburrido fue el que se dio este domingo cuando los Tampa Bay Buccaneers recibieron la visita de los New York Jets, que partían como favoritos después de la victoria conseguida ante los Buffalo Bills en el Thursday Night Football.

Una primera mitad que estuvo inclinado hacia las defensivas, ya que no permitieron grandes series ofensivas durante los primeros 30 minutos, de hecho, los primeros tres drives del juego fueron tres jugadas y a despejar (dos de los Jets, una para Buccaneers). Hasta que de la mano de Fitzpatrick, los locales lograron avanzar las cadenas en tres ocasiones en tercer down tras buenos pases del quarterback, aunque en la red zone no pudieron capitalizarlo con touchdown y se tuvieron que conformar con el field goal de 29 yardas para tomar la ventaja tres por cero.

Intercambios de balón

Los Jets volvieron a tomar la posesión dentro de su yarda cinco, pero McCown lanzó un envío demasiado largo que fue interceptado y devuelto hasta la yarda 31. Con una muy buena ubicación del ovoide, los Tampa Bay Bucanners dejaron ir esta gran posibilidad, puesto que en la siguiente jugada Fitzpatrick devolvió la cortesía entregando el ovoide.

New York jugó conservador y con ataque terrestre no logró avanzar para devolver el balón a los ´Bucs´, pero tras un buen regreso hasta medio campo, no pudieron realizar el first down y se vieron obligados a patear.

En la última ofensiva del segundo cuarto los Jets por fin lograron avanzar. Antes de la pausa de los dos minutos, un excelente envío a Anderson los colocó dentro de la yarda 20, pero los castigos aparecieron de nueva cuenta y los Jets faltando cuatro segundos en el reloj, metieron el field goal de 49 yardas para el empate a tres puntos.

La segunda mitad comenzó con una gran devolución de Tampa Bay, que a la postre Murray conectaría el field goal de 49 yardas para retomar la ventaja seis por tres.

Para las siguientes series ofensivas, otra vez las defensivas se impusieron, inclusive los locales recuperaron un fumble tras la revisión de los oficiales, que posteriormente en jugada de play action, Fitzpatrick encontró a Evans para acercarse a lo zona prometida, sin embargo, no lograrían seguir y acabó la serie en otro field goal de 37 yardas para incrementar la ventaja nueve por tres.

Para el último cuarto del juego, los ´Bucs´ implantaron el mejor drive del partido y en tercer down, Sims corrió el balón y sorprendió a todos logrando el first down. Dentro de la yarda 10, envío corto a Sims quien lograría el touchdown, aunque se la jugaron por la conversión de dos puntos que no lograrían, ya que Fitzpatrick fue detenido cuando estaba a una yarda de hacerlo.

Los Jets tuvieron la mejor serie justo cuando el partido ya estaba liquidado, pues en dos oportunidades en cuarto down lograron hacerlas y en un gran envío de McCown a Anderson de 38 yardas, recortó la distancia a sólo cinco puntos.

Los visitantes hicieron la patada corta, pero Tampa terminó por recuperarla y de este modo consiguieron su tercer triunfo de la temporada; en la próxima semana estarán visitando Florida, para disputar el duelo que se pospuso de la jornada uno y jugar ante los Miami Dolphins. Mientras que los Jets suman su sexta derrota de la campaña y para la siguiente semana tendrán descanso. Regresarán en la fecha 12 para recibir en la gran manzana a los Carolina Panthers.