¡Siete al hilo!

Un dominio absoluto de los Saints, quienes apalearon a los Bills en su estadio. Buffalo se fue adelante en el marcador con un gol de campo por parte de Stephen Haushcka, desde ese momento vendrían 47 puntos de Nueva Orleans. Seria hasta la última serie ofensiva que los Bills pusiera más puntos en la pizarra, con una anotación de 7 puntos.

Ataque por tierra:

El juego terrestre de Nueva Orleans fue factor importante en este juego, ya que corrieron para 298 yardas y 6 anotaciones. Las yardas por tierra conseguida por los Saints, es la tercera más alta en su historia (307, Rams en 1981 y 299, Chiefs en 1976). Lo increíble fue que Drew Brees no pasó de las 200 yardas por aire, aunque colaboró con un acarreo para la zona de anotación. Las 3 anotaciones de Mark Ingram es un récord de franquicia y empató a Reggie Bush en dicho récord, Bush consiguió tres touchdowns en 2006.

Primer partido de su última adquisición:

Buffalo contó con Kelvin Benjamin, su receptor estrella conseguida en las últimas horas en el día de cambios. Benjamin fue el mejor receptor para los Bills con 42 yardas. No pudo brillar mucho por el pobre rendimiento de Tyrod Taylor quien se quedó en 56 yardas por aire y una intercepción. La nueva adquisición en la ofensiva de Buffalo tuvo una espectacular recepción de 21 yardas y de ahí no volvió a ser factor en el encuentro.

Los Bills atacaron primero:

En la primera serie ofensiva de los Bills fue prometedora, luego de un acarreo de 36 yardas de LeSean McCoy, pero en dicha serie solo consiguieron 3 puntos y desde ahí los Saints empezaron a dominar el partido. Buffalo volvió a intentar por la vía terrestre pero no pudieron hacer más daño y terminaron con 69 yardas por tierra.

La primera de tres anotaciones:

La jugada cave del partido fue un acarreo para el primero y diez por parte de Mark Ingram, cuando se encontraban en una situación de cuarta y una yarda por avanzar. Eso sucedió cuando Buffalo estaba arriba en el marcador y en la siguiente jugada los Saints no soltarían la ventaja durante el todo el juego.

No apareció Tyrod Taylor:

La defensiva de Buffalo quiso meter a su ofensiva en el juego al recuperar un fumble, pero Tyrod Taylor no estuvo en su día y tuvieron que despejar el ovoide. De echo durante el juego los Bills despejaron en seis ocasiones, mientras que los Saints no despejaron en ninguna ocasión. Solamente en tres ocasiones no pudieron poner puntos en el marcador en su serie ofensiva; la primera fue el fumble y las otras dos se dieron cuando se terminó el segundo y cuarto periodo respectivamente.

Michael Thomas:

Otro jugador que brilló por parte del equipo visitante, fue Michael Thomas, quien tuvo 117 yardas por recepción y Drew Brees lo utilizó para conseguir mover las cadenas, para poner el ovoide en campo rival. Los Saints terminaron con 482 yardas totales, mientras que los Bills hicieron 182. Incluso la banca de Nueva Orleans también aplastó a los locales, luego de un acarreo de 41 yardas para las diagonales por parte del tercer corredor del equipo; Trey Edmunds.

Daniel Lasco

El jugador de los equipos especiales de Nueva Orleans salió lesionado del juego, luego de que tackleó con su cabeza por delante. Lasco permaneció inmóvil en la camilla y fue trasladado en la ambulancia. La buena noticia fue que levantó el pulgar para que los asistentes que se dieron cita al estadio lo despidieran con aplausos. Aún se desconoce su lesión y seguiremos informado cuando salga el reporte médico.

Saints históricos:

Con su séptimo triunfo conseguido, los Saints se convirtieron en el segundo equipo en la historia en iniciar con marca de 0-2 y ganar sus siguientes siete partidos. La primera franquicia en conseguir dicha marca, son los Cowboys en 1993 y en esa temporada consiguieron el trofeo Vince Lombardi en sus vitrinas.