Entrenadores en peligro

John Fox entrenando a los Chicago Bears. Fuente: NFL

La NFL no perdona a aquellos que son incapaces de mantener a su equipo en el camino de la victoria y eso se nota en los banquillos. Cuando una temporada no va bien, los entrenadores y GM son los primeros en marcharse si se cree que han perdido el vestuario. En esta tesitura hay bastantes equipos que están empezando a plantearse si el hombre que ha dirigido la temporada es quien debe seguir el año que viene.

Ben McAdoo, New York Giants

La era McAdoo está al borde de la desaparición debido a su propio fracaso. Tras una buena temporada donde los Green Bay Packers les eliminaron en playoff el equipo ha reventado por completo. Ya sin que Odell Beckham se lesionase el equipo era malo pero es que con la marcha del receptor el ataque ha pasado a ser lamentable. Por otro lado la defensa ha pasado de ser de las mejores de la liga a la mediocridad absoluta.

En este caso no hay mucho debate, después de Coughlin se necesitaba a un entrenador con carácter y una idea fija para cimentar una nueva era. McAdoo ha sido incapaz de encontrar el sentido al equipo y ha dependido de la genialidad individual sin un sistema, tiene más que difícil acabar la temporada y es lógico, de un equipo de playoff a un equipo que puede pasar fácilmente a un 1-15 no es aceptable para ningún entrenador.

Ben McAdoo dirigiendo un partido de los Giants. Fuente: NFL

Marvin Lewis, Cincinnati Bengals

La duda sobre Lewis es como ha sido capaz de sostener su puesto durante catorce años teniendo el dudoso honor de no haber logrado una sola victoria en playoffs. Tras un desastroso 6-9-1 el año pasado, este año aún no ha sido renovado, por lo que su contrato acaba a finales de esta temporada.

La situación es de duda sobre su futuro debido al carácter conservador del dueño del equipo de Ohio. Pero parece evidente que los Bengals necesitan un cambio debido a que Lewis es sencillamente incapaz de hacer que el equipo funcione y es evidente que con Andy Dalton como QB esto no va a mejorar. Si no acaba fuera en mitad de temporada es muy probable que no sea renovado.

Marvin Lewis sonrie tras un partido de los Bengals. Fuente: NFL

Hue Jackson, Cleveland Browns

Es sencillamente imposible explicar que es lo que ha intentado hacer esta temporada Jackson, pero es suficiente para decir que se merece que le echen y más después de sus decisiones en la posición de QB. El año pasado se aceptaba el 1-15 como algo razonable debido a que el equipo tenía picks para el draft de este año.

Pero esta temporada ha sido desquiciante al cambiar tres veces de QB, destrozando de paso la carrera de Kizer al acusarle incluso de salir dos días antes de un partido. Con todo lo que ha dejado y el segundo peor record desde los Tampa Bay Buccaneers es necesario cortar de una vez con las decisiones del supuesto gurú ofensivo y traer a alguien que esté capacitado de formar a un QB para la liga.

Hue Jackson dirigiendo un entrenamiento de los Cleveland Browns. Fuente: NFL

Chuck Pagano, Indianápolis Colts

Tras un buen inicio en el equipo de Andrew Luck es evidente que Pagano ha sido incapaz de construir un equipo a partir de su estrella. Sus dos primeros años fueron realmente buenos (sin incluir 2012 debido al cáncer que sufrió) pero a partir de ahí el equipo ha caído, con una defensa horrenda y un juego de carrera prácticamente inexistente.

La lesión de Luck en el hombro ha desatado todos los males del equipo, dejándoles en un 3-7 bastante decepcionante y la sensación de que el crédito de Pagano se está acabando en lo que va a ser su tercera temporada consecutiva sin playoff. Habrá que ver si Luck se recupera por completo de su hombro pero parece que no será Pagano quién le vaya a entrenar en ese futuro.

Chuck Pagano mira a los Indianapolis Colts. Fuente: NFL

John Fox, Chicago Bears

Siendo sinceros era muy difícil entender que Fox siguiese como head coach después del año pasado, el cual fue uno de los peores ataques que se recuerda. Pasó de un 6-10 a un 3-13 con la extraña sensación de que el equipo estaba involucionando a pesar de que la mejora en defensa es sin duda notoria.

Pero con el drafteo de Mitch Trubisky empieza a parecer que Chicago ahora lo que necesita es un entrenador de mentalidad ofensiva y no defensiva, por lo que Fox puede tener los días contados. Aún así es evidente que un entrenador de su nivel de corte defensivo puede ser muy cotizado en una liga donde bastantes defensas son muy débiles.

John Fox se enfada con el juego de los Chicago Bears. Fuente: NFL

Mike McCarthy, Green Bay Packers

Puede resultar sorprendente que un entrenador que siempre lleva a su equipo al Playoff esté en el alero. Pero cuando tienes a Aaron Rodgers y eres incapaz de llegar a la Superbowl de forma constante las dudas empiezan a surgir. Especialmente cuando Rodgers se ha lesionado y se ha demostrado que el equipo es totalmente dependiente de un jugador y sin él es uno de los peores de la liga.