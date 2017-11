Jacoby Brissett: presente y, ¿futuro de los Colts?

Google Plus

Brisett se encuentra apenas en su segunda temporada | Foto: NFL

Tuvieron que pasar 52 años para que se repitiera una hazaña que hasta ahora tenía como último protagonista a Johnny Unitas. Ahora, Jacoby Brissett se ha unido a Johnny U como el jugador que ha logrado cuatro o más pases de touchdown de más de 40 yardas.

El quarterback de segundo año se encuentra a cargo de los controles de los Indianapolis Colts luego de la baja de Andrew Luck y de que el equipo comprobara que Scott Tolzien no estaba listo para asumir el puesto. Brissett arrancó el año como la tercera opción del equipo, pero ahora asume la responsabilidad de titular semana a semana.

El talento de Andrew Luck es innegable y su ausencia es más que notable. Sin embargo, Brissett también se encuentra inmerso en un equipo que continúa presentando carencias en aspectos que no le corresponden a él. Una defensa incapaz de realizar grandes jugadas y una línea ofensiva terrible también son la gran causa de los problemas que actualmente viven los Colts.

Mientras que el número 7 e Indianapolis compiten en la NFL, Luck se ubica en el viejo continente tratando de encontrar una solución a la lesión en el hombro que lo ha mantenido lejos de los emparrillados. El egresado de Stanford intenta poner fin a su ausencia a través de un tratamiento con células madre, tal como alguna vez lo hiciera Kobe Bryant por problemas de rodilla o Peyton Manning tras una lesión en el cuello.

La ausencia de Andrew Luck se prolongará, por lo menos, hasta los primeros meses del 2018, por lo que no solo no competirá el resto de la temporada, sino que pudiera perderse algunos de los primeros entrenamientos del equipo de la próxima campaña. Por otro lado, Brissett continuará tratando de probar que puede asumir el rol de titular, pues ya ha demostrado que la conexión con sus receptores no es problema.

Mientras más tiempo pierde Luck, más ritmo gana Brissett. Si bien la primera opción para los Colts pudiera ser esperar a que Andrew vuelva de su lesión, Brissett tiene margen para demostrar que el equipo puede funcionar con él. En ese sentido, a Indianapolis no le vendría mal deshacerse de un quarterback que sí, es talentoso, pero que ocupa gran parte del tope salarial del equipo y por el cual pudieran obtener una buena selección en un draft.

Jacoby Brissett puede seguir demostrando que puede con el equipo, y tendrá la oportunidad de hacerlo al menos durante seis semanas más. En lo que Andrew Luck continúa lidiando con una lesión que lo habrá alejado por más de un año del equipo, la posición de quarterback largo plazo seguirá siendo una enigma para los Indianapolis Colts.