Los Steelers dominan el Thursday Night Football

Titans y Steelers llegaron a este encuentro con récord positivo, lo que hacía en la previa que este partido se torne más atractivo. Pero fue Pittsburgh quien finalmente se llevo el Thursday Night Football en un abultado marcador de 40 a 17.

Fue un choque muy marcado por las ofensivas aéreas de ambos equipos, donde los de Pennsylvania supieron controlar mejor a Marcus Mariota y compañía. El ex de Oregon tiró para 4 intercepciones en el partido -repartidas por toda la secundaria acerera-, ovoides que fueron bien aprovechados por Ben Roethlisberger y Antonio Brown para convertirlos en puntos. Fue justamente Brown quien sobresalió en este partido, con 10 recepciones para 144 yardas y 3 touchdowns.

Boswell y la defensiva, los héroes silenciosos

Cuando hablamos de las Killer B’s ya no se puede no incluir al kicker Chris Boswell. El producto de la Universidad de Rice es uno de los pateadores más efectivos de la NFL, y en el TNF no falló una sola patada (ni de FG ni de punto extra). No fue precisamente él quien abrió la cuenta, ya que Roethlisberger, en jugada gratis gracias a un offside defensivo, conectó un pase largo de 41yds con Antonio Brown, el héroe de la noche.

En la primera serie ofensiva de los Titans, Mariota le dio mucho aire a su pase, que en vez de ir a las manos de su receptor Rishard Matthews fue a parar a las del defensivo Mike Hilton. Inmediatamente, Pittsburgh convertiría esa turnover en 3 puntos de la mano de Boswell. Poco tardaría Mariota en redimirse, ya que al final del primer cuarto acarrearía 7 yardas para acortar la diferencia a solo un FG.

El segundo cuarto comenzaría mal para Tennessee, quienes sufrirían un intento de field goal bloqueado por uno de los candidatos a novato del año: TJ Watt. Los Titans sufrirían un segundo gran golpe cuando Coty Sensabaugh interceptó a Marcus Mariota promediando el segundo periodo. La primer INT en Pittsburgh para el producto de Clemson llegó justamente ante el equipo que lo vio llegar a la NFL, y esta casi es devuelta para anotación. Los Steelers no pudieron anotar, y se tendrían que conformar con un FG corto de Boswell -28 yardas-. Para cerrar el segundo cuarto, sería el mismo pateador acerero quien conectaría una larga patada de 50yds para cerrar 16-7 la primera parte.

El renovado Big Ben

El tercer cuarto comenzaría positivo para Tennessee. Casi como un ánimo moral después del descanso, Mariota conectó con Rishard Matthews con un pase de 75 yardas que dejó sin respuestas a la defensiva de los Steelers. Pero Pittsburgh reaccionaría enseguida, sobre todo con un eficaz Roethlisberger, quien tendría una maravillosa segunda mitad: 20-23 para 185 yardas y TD, que junto con los números de la primera parte redondearon una muy buena presentación finalizando de 30 pases completos sobre 45 completados, 299 yardas y 4 touchdowns. El Big Ben encontró en la primera serie ofensiva del tercer cuarto nuevamente a Antonio Brown, esta vez con pase de 5 yardas. Tennessee enseguida se puso a tono con un FG de Ryan Succop, pero los Titans parecían estar quedándose sin aire para el resto del partido.

En la primera jugada del último cuarto Pittsburgh volvería a anotar. Tras una ofensiva que duro más de 6 minutos, Jesse James se abriría entre defensivos celestes y Roethlisberger lo encontraría dentro de la endzone. Este TD fue un golpe moral para los de Mike Mularkey, quienes ya no pudieron avanzar el ovoide en la ofensiva ni para los pases cortos y rápidos de los de Mike Tomlin. Roethlisberger encontraría a Brown una vez más, en esta ocasión con un pase que fue recibido de una manera muy poco ortodoxa por parte del ex de Central Michigan… ¡con el casco! Brown volvió loco toda la noche al novato Adoree Jackson, quien termino siendo el jugador que más tackleo en el partido con 11 tackles totales. Un FG de Boswell y dos intercepciones más de Mariota –una a Robert Golden y la otra a Sean Davis- darían cifras definitivas al juego: 40-17.

Lo que se viene para ambos

Los Titans ahora tienen un récord de 6-4 y tiene que esperar a que los Browns hagan un milagro ganándole a Jacksonville este domingo para continuar siendo líder de división, donde, en una complicada AFC South, el clasificado a playoffs podría ser cualquiera. Tennessee no encontró la manera de correr el balón ante los Steelers, y tendrán que volver al ruedo ante los Colts de Indianápolis el domingo 26 de noviembre.

En cuanto a los Steelers, Mike Tomlin ha entrado en un club de lujo: se convirtió, con 11 temporadas, en el segundo entrenador con más temporadas ganadoras en la historia de NFL, superando por una a John Madden y Vince Lombardi y quedando solo a una de George Allen. Los Steelers confirman su seria candidatura a ganar el Super Bowl, y con el récord 8-2 tal vez puedan incluso tomar ciertos recaudos en los partidos siguientes, para llegar lo más sanos posibles a la postemporada. La próxima cita: Sunday Night Football ante los Packers de Green Bay.