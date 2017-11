Tercer partido oficial de la NFL en México

Google Plus

En años recientes, la NFL se ha encargado en hacer llegar a otros países diferentes actividades para ir ganando más seguidores fuera del suelo norteamericano. Históricamente y por cercanía, después de los Estados Unidos, la mayor cantidad de aficionados para este deporte se encuentra en México, por lo que la NFL ha encontrado en este mercado, un atractivo elemento para poder explotarlo.

Una de esas iniciativas es llevando partidos a territorio mexicano, el cual, incluyendo el partido del próximo domingo, serán un total de 10 enfrentamientos en este país.

Philadelphia-Detriot. 11 de agosto de 1968

El juego que nunca se realizó: La NFL se expandía y era el turno de México para realizar el partido de pretemporada entre estas escuadras, sin embargo, tres días antes se canceló sin conocer el motivo. México en aquellos momentos pasaba por un contexto político-social difícil, aunado a la realización de los Juegos Olímpicos en futuros meses, dificultó la realización del enfrentamiento.

New Orleans-Philadelphia. 5 de agosto de 1978

Victoria para los Saints 14 por 7 que eran dirigidos por Archie Manning. Este duelo se realizó en la Ciudad de los Deportes (actualmente Estadio Azul) en la capital mexicana, pero ambos equipos no quedaron satisfechos con la visita dadas las condiciones vistas durante su viaje.

Dallas-Houston. 15 de agosto de 1994

Tras 16 años de ausencia la NFL decidió regresar con el denominado “American Bowl”. Este es el partido con menor puntuación en la historia de la NFL fuera de los Estados Unidos, terminó seis por cero para Houston.

Troy Aikman, Emmitt Smith y Michel Irving acapararon los reflectores en dicho juego, que contó con una asistencia de 112,376 espectadores.

Kansas City-Dallas. 5 de agosto de 1996

Por primera vez el juego no se realizó en la Ciudad de México, sino en el Estadio Universitario en Nuevo León, con aplastante victoria de los Chiefs sobre los Cowboys, equipo que venía de proclamarse campeón.

Miami-Denver. 4 de agosto de 1997

Atractivo partido que se disputó de nueva cuenta en el Estadio Azteca, para ver a dos leyendas sobre el terreno de juego: Dan Marino y John Elway. El triunfo fue para los Dolphins 38-19.

New England-Dallas. 17 de agosto de 1998

Los Patriots por primera vez pisaron suelo mexicano al imponerse 21-3 a los Cowboys. Destacando que Drew Bledsoe era el quarterback de los ´Pats´ y el wide receiver de Dallas, Marco Matos, jugó durante el partido (de nacionalidad mexicana).

Indianapolis-Pittsburgh. 27 de agosto de 2000

Vibrante encuentro que disputaron estos equipos con victoria por sólo un punto de los Colts sobre los Steelers. Recalcando la actuación de uno de los mejores jugadores de la NFL: Peyton Manning.

Dallas-Oakland. 19 de agosto de 2001

Primer juego de los Raiders en la capital mexicana, el cual perderían 21-6 ante los Cowboys, liderados por el novato Quincy Carter.

Arizona-San Francisco. 2 de octubre de 2005

Primer partido de temporada regular fuera de los Estados Unidos. Dos equipos que no llegaban tan bien, ofrecieron un buen espectáculo con victoria para los Cardinals 31-14.

Houston-Oakland. 21 de noviembre de 2016

Tras 11 años de ausencia, regresó la NFL a México con un segundo partido oficial y el primero que se realiza fuera de Estados Unidos para el Monday Night Football. Importante victoria para los Raiders 27-20 ante los Texans.

El 19 de noviembre será el segundo juego de forma consecutiva en México y de nueva cuenta los Oakland Raiders son el equipo encargado de jugar este partido.

La NFL, tanto por cercanía como número de seguidores, sabe que inmiscuirse en territorio mexicano es trascendental por varios motivos; enfatizando la venta de derechos de transmisión a diversas cadenas (Televisa, Tv Azteca, principalmente), mercancía de artículos de todos los equipos de la liga, así como las diversas dinámicas sobre todo en off season, en que jugadores o ex jugadores realizan actividades (juegos, entrenamientos, autógrafos etc.) con los seguidores.

A pesar de ser un deporte con más de un siglo de existencia, a finales de la década de 1960 llegaron las transmisiones a la televisión mexicana. Televisa era el medio de comunicación que pasaba algunos juegos de los equipos más importantes; una de esas escuadras fueron los Raiders, quienes ganaron tres Super Bowls en 1977, 1981 y 1984, que propició fueran transmitidos y, por ende, comenzaran a tener muchos fanáticos. Aunque Oakland en los últimos años no ha destacado como un equipo contendiente, por las razones antes comentadas, en estos momentos, se ubica como el sexto equipo con más fanáticos en territorio azteca.

Mientras que los New England Patriots desde la llegada de Tom Brady primordialmente, sumado a una mayor cobertura de partidos, también generó que muchas personas empezaran a seguir a los ´Pats´. Actualmente son el tercer equipo más popular, sólo detrás de Dallas Cowboys y Pittsburgh Steelers.

Por ello, tanto la NFL como los empresarios y seguidores en México, buscarán dar una buena impresión mutuamente para seguir realizando juegos en territorio azteca, contemplando la idea en un futuro como el caso de Londres, para incrementar el número de juegos en las siguientes campañas.