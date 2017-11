México vive el ambiente previo al Patriots - Raiders

Google Plus

Edelman y Amendola en el Monumento a la Revolución/ Foto: nflmx

México está listo para recibir por segundo año consecutivo un partido de la NFL. Ante esto, los organizadores realizaron diversas atracciones previo al juego del próximo domingo 19 de septiembre en el Estadio Azteca entre New England Patriots y Oakland Raiders.

Ball Parade

La primera atracción comenzó el pasado domingo, cuando se inauguró la Ball Parade, una galería de cascos y balones gigantes en Reforma, famosa avenida en el centro del país. Este recorrido cuenta con productos artísticos de los 32 equipos que conforman la liga. Aquí puedes encontrar desde cascos, balones y hasta el ‘Señor Cara de Papa’ de Toy Story vestido con el uniforme de diversos conjuntos. La exhibición no durará mucho, así que los capitalinos y extranjeros tendrán hasta el día del juego para tomarse una foto con el casco de su equipo favorito.

Documental de Edelman y Amendola

El pasado mes de junio dos de los jugadores más famosos de New England visitaron la Ciudad de México para una firma de autógrafos, viaje que aprovecharon para filmar durante tres días diversos elementos que representan la cultura mexicana.

El documental comienza con el acercamiento que tuvieron Julian Edelman y Danny Amendola con la Lucha Libre, deporte emblemático de los mexicanos. En esta parte del audiovisual se puede ver a los receptores vestidos como luchadores y, además, aprendiendo y realizando algunos movimientos característicos de esta actividad que se realiza arriba de un ring.

También visitaron Teotihuacan, una de las ciudades prehispánicas más importantes de la historia. Esta zona arqueológica cuenta con la Pirámide del Sol y de la Luna, las cuales sobrevolaron en un globo aerostático. Por la noche también dieron un paseo por las calles de la Ciudad de México y visitaron el Monumento a la Revolución, construcción de gran relevancia para la cultura mexicana.

Otras de las secciones con las que cuenta el documental es la visita que realizaron a un mercado, sitio en el que la gente de México acude para comprar sus alimentos. Después de este rápido recorrido, acudieron al restaurante Paprika, donde les enseñaron hacer ceviche, para que después compitieran entre ellos para conocer quién había hecho el mejor platillo. Finalmente, convivieron con diversas crías de jaguares que se encuentra en cautiverio.

¿Existe rivalidad entre New England y Oakland?

La realidad es que entre Patriots y Raiders no existe una rivalidad declarada, como la que existe entre el actual campeón con New York Jets o la de Oakland con Kansas City Chiefs; sin embargo, han tenido algunos encuentros que han hecho que este duelo se vuelva interesante cada vez que ocurre.

The Tuck Rule

El polémico Tuck Rule del 19 de enero de 2002 es un recuerdo que jamás se les olvidará al conjunto de negro y plata, pues ese día se disputaban el Campeonato de la Conferencia Americana. Oakland visitó en el Gillette Stadium a Patriots para disputar un juego lleno de nieve y en el que Tom Brady aún se consideraba como inexperto, pero esto no importó para que comenzara a hacer historia. La misma situación la vivía Bill Belichick, quien apenas cumplía su segunda temporada en el equipo.

El juego corría y el marcador favorecía al visitante con un 13-3. En el reloj solo restaban ocho minutos para que Raiders se proclamara Campeón de la AFC, pero la suerte jugó a favor de Patriots porque pudieron acortar la desventaja a 13-10 y con aún más de siete minutos. Los malosos intentaron consumir el mayor tiempo posible, pero le dejaron dos minutos muy valiosos al conjunto de Belichick.

Tom Brady y compañía estaban en el terreno de juego y fue ahí cuando sucedió el conocido Tuck Rule que cambió la historia de los playoffs de la temporada 2001. El quarterback realizó el movimiento de lanzar un pase, pero se arrepintió y volvió a bajar el brazo, fue en ese momento que recibió un duro golpe de Charles Woodson y perdió la posesión del balón. Para su infortunio, Greg Biekert de Raiders lo recuperó y era así como prácticamente se había acabado el duelo; sin embargo, la revisión de los árbitros cambió el invitado al Super Bowl.

Walt Coleman era el árbitro central y quien se encargó de rectificar la decisión de balón suelto a pase incompleto. Fue así como New England tenía nuevamente la posesión del ovoide. Las razones fueron que Coleman no había encontrado una prueba contundente que demostrara que se trataba de un balón suelto, ya que Brady no volvió a pegar el balón a su cuerpo, si hubiera sido así la decisión se hubiera mantenido.

Sin embargo, el dramatismo no terminó ahí. Patriots solo consiguió marcar un gol de campo por parte de Adam Vinatieri que empataba el encuentro. Los tiempos extras aparecieron y la buena suerte para el local también. Ganaron el volado para comenzar con su ofensiva, la cual resultó con otro exitoso gol de campo y la victoria de 13-16.

Actualmente, The Tuck Rule ya no existe. Desapareció en 2013 gracias a la petición de los dueños de los equipos, de los cuales solo se abstuvieron dos, uno de ellos fue Robert Kraft.

Pat Sullivan vs Matt Millen

Otro de los grandes problemas que han surgido entre estas dos franquicias es la rivalidad que existió entre el Gerente General de New England, Pat Sullivan y el linebacker de Raiders, Matt Millen, quienes fueron parte de un altercado posterior al juego entre estos en 1986, el cual ganaron Patriots 27-20.

El problema comenzó cuando Sullivan y Howie Long, ala defensiva de Raiders, se hicieron de palabras cuando salía del campo y se dirigían a los vestidores, ya que el jugador había hecho algunas declaraciones contra Patriots previo al juego; sin embargo, según las declaraciones de Millen, él reaccionó en el momento que vio que alguien golpeó a su compañero y rápidamente regresó el golpe sin ver de quien se trataba, después de saber quién era confirmó que no se arrepentía de lo que había hecho.

NFL Fan Fest del Zócalo

Por último, el evento que reunirá a todos aquellos seguidores del fútbol americano será el NFL Fan Fest, el cual se llevará a cabo en el Zócalo al centro de la Ciudad de México. Esta atracción estará disponible los días 18 y 19 de noviembre de 09:00 a 20:00 horas y los asistentes podrán encontrar diversas actividades como jugar tocho bandera, recorridos con obstáculos y también podrán tomarse fotos con el trofeo Vince Lombardi y algunos anillos de Super Bowl.