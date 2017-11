Drew Brees: "No dejaré Nueva Orleans nunca"

Google Plus

La alianza Sean Peyton y Drew Brees siempre será recordada en Nueva Orleans

Drew Brees es sinónimo de Nueva Orleans. El futuro hall of famer ha sido la mejor opción para que los Saints optaran a la Super Bowl cada año, llevándoles en 2010 a ganarla ante los Colts de Peyton Manning.

Pero este año, el ataque dirigido por Sean Peyton, con Alvin Tamara y Mark Ingram Jr. en carrera ya no depende tanto de él. Esto sumado a que se enfrenta a su último año de contrato ha puesto en duda la continuidad del quarterback en lo que él, y todos, consideramos su casa: los New Orleans Saints.

La transformación del ataque

Los Saints llevan ocho partidos seguidos ganados, que con un récord de 8-2 son una de las mayores sorpresas de la temporada.

Una de las grandes sorpresas, y que consolidaron a los Saints como claro contendiente para llegar hasta la Super Bowl, fue su victoria frente a los Buffalo Bills, que llevaban 4-0 en los partidos jugados en casa.

Los Saints no destacan por ganar varios partidos consecutivos, eso ya lo hacían con Drew Brees. Sin embargo, el ataque de esta temporada no depende tanto del ataque aéreo sino que ahora más bien depende del ataque en carrera. Y quien iba a decir, tras el fichaje de Adrian Peterson, el peor ataque de carrera sería el mejor sin el ex-viking.

El ataque se ha renovado gracias al mejor tándem de runningbacks, como lo son Ingram y el rookie Alvin Kamara (quién parece ser todo lo que Ezekiel Elliot no ha sido esta temporada). Ante los Bills, los Saints anotaron 6 TD para hacerse a la victoria con 47-10. En total, el dúo llevan 12 touchdowns.

Un futuro incierto

Brees tendrá 39 años en junio pero sigue jugando al máximo nivel. Pero a diferencia de Tom Brady, se puede empezar a notar en algunos aspectos la edad en Brees. Además, el de Orleans esta en su último año y visto como la ofensiva de los Saints ha recibido un lavado de imagen hace que se empiece a dudar del futuro de Brees en el equipo.

Al respecto, el quarterback ha asegurado que "decidiré que haré en2018 cuando llegue, de momento seguiré afrontando el 2017 mientras sigamos en 2017. Quiero disfrutar del momento"."No me planteo dejar New Orleans nunca", indicó.

A su favor, Brees prácticamente no tiene ningún historial grave de lesiones salvo aquel sufrido en los San Diego Chargers. Por lo que, no existe ningún miedo a ninguna recaída y si lo hiciera no sería tan grave.

Y además, con él sano, cada temporada es una oportunidad para llegar a la Super Bowl. Brees es un Hall of Famer el cual sigue batiendo récords con cada temporada.

Rumbo a la Super Bowl

Obviamente, cuanto mayor te haces, es necesario tener más piezas en la ofensiva con las que depender, cabe recordar a Peyton Manning en los Broncos. Sin embargo, no podemos evitar nuestro futuro, y parece ser que Brees tampoco. Lo mismo le ocurrió a Joe Montana en los 49ers con Steve Young o Brett Favre con Aaron Rodgers en Green Bay. a veces, los equipos deben desligarse de su jugador insignia.

Como dato, solo una vez desde que ha estado en Nueva Orleans, Brees ha figurado fuera del top 5 en el ranking de pases. Ese año fue en 2009, año en el que ganaron la super Bowl. En la presente temporada, ¿Adivinar quien figura fuera de ese ranking?