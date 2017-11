Los Ravens sacan garra

Los Ravens vuelven a las andadas. Su irregularidad en ataque les hace perder partidos, pero la defensa da visos de dar miedo. Tercer partido dejando a un equipo a 0. Así es más fácil. Y con Tucker en tu banda cualquier FG es posible. Los Packers por su parte, siguen en funcionar en casa sin Rodgers. Primera vez que pierden tres partidos en casa desde 2006. Además las cinco pérdidas y los 0 puntos dan síntomas de mal agüero. La defensa fue lo único que les funcionó y las lesiones les mermaron.

El partido estaba decantado para los Packers al principio del choque. En la primera secuencia fueron capaces de defender a Flacco, de imprimir presión y de parar la carrera. Sin embargo el ataque no arrancaba: los dos primeros ataque queseros acabaron en dos intercepciones. Tucker ponía el 3-0 nada más empezar el segundo cuarto. Los Ravens estaban limitados, pero se iban soltando.

Suelta esa defensa, e impulsada por las intercepciones, recuperaron el balón por el fumble de Mays. Tres ataque, tres pérdidas. Los queseros no se lo creían en la grada. Los Ravens pletóricos. Después de dos ataques infructuosos los Packers volvían al partido por la defensa. Un mal pase de Flacco les devolvía el balón en una buena posición de campo. No llegaron a nada. Un mal punt de Vogel y un buen retorno de Campanaro pusieron en bandeja el segundo FG de Tucker. 6-0 al descanso.

Era el momento de los Ravens. La primera posesión de la segunda parte era para ellos. No la desaprovecharon y se pusieron 13-0 en el marcador. Una buena secuencia por parte de los Ravens. Las lesiones de Matthews y Randall limito a los Packers que de repente se difuminó.

Las nuevas primeras posesiones de los Packers se saldaban con 0 puntos. Parecía que a medida que avanzaba el partido y el cansancio acuciaba, los locales se asentaban, pero sin anotar. El partido avanzaba sin que ninguno de los equipos pudiera realizar una finalización distinta a un despeje. Otra vez las pérdidas penalizaban, y remataban, a los Packers. Primero un fumble de Hundley, después otro de Clark y por último la tercera intercepción de Hundley. Dos de esas posesiones de Ravens acabaron en puntos: FG de Tucker y TD de carrera para Collins. 23-0. Tercer partido de los Ravens con su rival a cero los puntos. Los Packers en tierra de nadie.

The defense has been balling today. Here's what they've done on Green Bay's 9 drives:



Interception

Interception

Fumble

Punt

Punt

Turnover on downs

Punt

Turnover on downs

Punt pic.twitter.com/bUj59NDm0f