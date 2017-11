Chancellor, el nuevo lesionado de los Seahawks

Foto: Seahawks

Kam Chancellor, safety de los Seahawks de Seattle, podría perderse el resto de la temporada por una lesión en el cuello. El oriundo de Virginia salió la semana pasada en la última serie ofensiva del partido que su equipo venció 22-16 a Arizona.

Pete Carroll, Head Coach de los Seahawks, dijo en la semana que lo esperarían hasta último momento pero finalmente Chancellor no jugará este lunes ante Atlanta Falcons. Los Seahawks hacen visitar al producto de la Universidad Tecnológica de Virginia varios médicos deportivos, pero todavía no dan una palabra final sobre la situación del defensa profundo.

Chancellor no practicó ni el jueves ni el viernes con el equipo, y el sábado los Seahawks confirmaron finalmente que no jugará ante Falcons. La baja de Chancellor se vuelve más sensible teniendo en cuenta que la desgastada “Legion Of Boom” ya había sido dado de baja el cornerback Richard Sherman para toda la temporada.

El equipo conducido por Pete Carroll ha contratado a Byron Maxwell, quien ya había tenido un paso por los de Seattle. A la lesión de Chancellor se les suma la de Duane Brown y Jarran Reed. Al líder de la defensiva lo reemplazará el novato Delano Hall, seleccionado en la tercer ronda desde Michigan.

Sin una defensiva fuerte, el futuro brillante de los Seahawks se pone en cuestionamiento. En una división que es muy probable que se la lleven los Rams, Seattle apuntará a entrar por Wild Card. Una ofensiva que camina gracias a Russel Wilson necesita la ayuda del lado defensivo, pero este equipo ha sufrido una gran cantidad de lesiones en ese lado del juego.

Seattle, luego del MNF ante Atlanta, cerrará la campaña ante San Francisco, Philadelphia, Jacksonville, los Rams, Dallas y Arizona, en lo que será la búsqueda de los de Pete Carroll de llegar otro año más a la postemporada.