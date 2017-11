¡Sorpresa GIGANTE!

Google Plus

Giants: E. Manning; 19 COM 205 YDS. O. Darkwa; 20 ACARR 74 YDS 1 TD. R. Lewis; 3 REC 55 YDS.

Chiefs: A. Smith; 27 COM 230 YDS 2 INT. K. Hunt; 18 ACARR, 73 YDS. T. Kelce; 8 REC, 109 YDS.

Los Kansas City sufrieron su cuarto descalabro en la temporada, ante un equipo que entraba al partido con tan solo un juego ganado. Por su parte el equipo de Nueva York con su gran defensiva, pudo contener el ataque comandado por Alex Smith. Eli Manning tampoco tuvo pases de touchdown, pero no cometió errores durante el juego, mientras que Smith tuvo dos intercepciones.

El equipo de los Chiefs lo intentaron en diferentes formas para causar daño ante la poderosa defensa de Nueva York, incluso usaron a su ala cerrada; Travis Kelce como mariscal de campo en una jugada ofensiva, pero para su mala suerte, ese pase fue interceptado. Cuando el partido estaba empatado a seis puntos, Kelce intentó un pase de 60 yardas para las diagonales, pero el líder de la secundaria de los Gigantes, Landon Collins, interceptó el ovoide.

Tres balones perdidos tuvieron la ofensiva de Kansas City, mientras que Nueva York solamente perdió en una ocasión, aunque también como los Chiefs, fue interceptado por un jugador que no es su mariscal de campo. Shanee Vereen el corredor intentó un pase en la zona de anotación, pero Daniel Sorensen consiguió la posesión del ovoide.

Los primeros puntos del encuentro llegaron por parte de los Giants, con un acarreo de una yarda, para entrar a la zona de anotación. Orleans Darkwara consiguió los primeros seis puntos por la vía terrestre, pero en el intento del punto extra no fue efectivo, por lo tanto el marcador era 6-0 a favor de los locales.

En la siguiente serie ofensiva por parte del equipo que vestía de blanco, pondrían puntos a su favor con un gol de campo por parte Harrison Butker. La primera mitad terminó con el marcador 6-3. Al inicio del tercer cuarto Kansas empató el partido con otro gol de campo por parte de Butker.

Después de esto, el juego tuvo un declive y las ofensivas no eran tan efectivas, todo cambio cuando interceptaron a Alex Smith en su yarda 20 y eso provocó al gol de campo para que Nueva York volviera a tomar la ventaja. Pero en la siguiente serie ofensiva Kansas City volvió a empatar el marcador. El gol de campo por parte de Kansas City llegó a falta de 1 segundo para que terminara el encuentro y se iban a tiempo extra.

Kansas City ganó el volado y escogió recibir el balón para iniciar los siguientes 10 minutos. La ofensiva siguió sufriendo con la defensiva local y tuvo que despejar el ovoide en apenas seis jugadas de juego. Desde ese momento Eli Manning despertó y pudo mover su ofensiva y ya los tenía cerca de medio campo. El equipo vestido de azul, incluso se la jugaron en cuarta oportunidad y cinco yardas por avanzar. Ahí sucedió la jugada del partido; un pase de Manning para Roger Lewis de 34 yardas, Lewis se escapó a las diagonales, pero según los árbitros, había hecho down en la yarda dos, aunque a pesar de la revisión de la jugada, el jugador de los Giants no fue tocado por el defensivo. Pero el equipo de Nueva York no reclamó mucho porque se encontraban en buena posición para hacer el gol de campo del triunfo.

Es la segunda victoria para los Giants en lo que va de la temporada y ambos triunfos han sido sorpresivos (Broncos y ahora Chiefs), mientras que Kansas City perdió por cuarta ocasión en la campaña, pero para su suerte se mantienen como líderes de la división. En la siguiente semana los Chiefs recibirán a Buffalo. Por otro lado Nueva York se enfrentará a Washington en el último juego programado para el día de acción de gracias.