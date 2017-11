Lynch protagoniza nuevo problema con el himno nacional

Continuará y mucho la polémica que existe en los Estados Unidos con el momento en donde se toca el himno nacional de las Barras y las estrellas. Se abre expediente ahora en un país diferente, ya que el nuevo capítulo de este problema sucedió en el partido que se llevó a cabo en la Ciudad de México donde los Patriots derrotaron a los Raiders. Quién tuvo este momento de no respetar el himno fue el corredor titular de Oakland: Marshawn Lynch.

Desde que regresó a la actividad con los Raiders, el Beast Mode se ha mostrado en desacuerdo cada que se toca el himno nacional previo al desarrollo de cada partido. Ya sea ignorándolo por completo sentado desde la banca o junto a sus compañeros en la banda hincado. Siendo este un acto repetitivo a lo largo de las once semanas que lleva este 2017.

Ahora el problema se extendió con el presidente de los Estados Unidos: Donald Trump. Esta mañana en su cuenta personal de Twitter se expresó en contra de la actuación del originario de Oakland y que se deben tomar acciones drásticas por su comportamiento en el juego que se disputó ayer en el Estadio Azteca. Con drásticas, se refiere Donald Trump a que se suspendan las actividades de Marshawn en lo que resta de la temporada 2017.

Marshawn Lynch of the NFL’s Oakland Raiders stands for the Mexican Anthem and sits down to boos for our National Anthem. Great disrespect! Next time NFL should suspend him for remainder of season. Attendance and ratings way down.