Fichajes de última hora para Chiefs, Lions y 49ers

Los 49ers han fichado a Cassius Marsh, que fue despedido esta semana por los Patriots. | Foto: Patriots

Estos últimos días, varios equipos de la NFL han continuado reforzándose para encarar el tramo final de temporada. Los San Francisco 49ers, los Detroit Lions y los Kansas City Chiefs han encontrado tres jugadores que no tenían o se habían quedado sin equipo.

Marsh, como Garoppolo

Tras apostar fuerte por Cassius Marsh, los Patriots le despidieron de forma sorprendente el martes pasado. Marsh no era titular pero sí un habitual en la rotación de la línea defensiva del conjunto comandado por Bill Belichick. Los 49ers buscan mejorar su pass rush aunque esta temporada ya no tengan opciones de alcanzar los play-off. Marsh es un jugador joven, de 25 años, pero con una experiencia de 46 partidos a sus espaldas.

Los Lions recogen al despedido Freeney

Otra sorpresa fue que los Seahawks echaran a Dwight Freeney, otro defensive end, después de ficharlo hace tan solo un mes. Había jugado en los cuatro partidos en los que había estado disponible y había conseguido tres sacks. Freeney era una incorporación casi obligada para Seattle tras perder a Cliff Avril por lesión. Detroit lo ha aprovechado y se ha hecho con un jugador que puede aportar más presión defensiva para un conjunto con opciones de play-off pero que necesita muchas victorias. No estará disponible para el partido del jueves ante los Vikings.

Desesperación por reforzar la secundaria

Finalmente, cabe destacar el regreso de Darrelle Revis a la competición. Los Kansas City Chiefs lo añaden a su plantilla ahora que están pasando el peor momento de la temporada. El veterano cornerback puede ayudar a una secundaria que está sufriendo, siendo actualmente la quinta peor defensa de pase de la liga. Revis tiene 32 años y la pasada temporada militó en los New York Jets, donde no jugó demasiado bien. Los Chiefs vienen de perder de forma inesperada ante los New York Giants y necesitan recuperarse si no quieren llevarse algún susto que les comprometa llegar a la postseason.