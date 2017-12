Mantener la calma cuando todos la han perdido

Foto: NFL VAVEL Fotomontaje: Adrián Cobo

Últimamente parece que no se habla más que de otra cosa: Tom Brady y su candidatura al MVP. Y es que, Tom "The Comeback Kid" Brady no deja de sorprender en cada partido con su juego: por su movimiento en el pocket, por su proporción de touchdowns e intercepciones o por sus remontadas en el último cuarto, y todo eso con 40 años. ¡De locos!

Si ya se había hablado, en la previa, de todos los datos que hablaban a favor de Tom Brady y su hegemonía ante los Steelers para ganar, una vez más, la victoria en Pittsburgh le ha servido para hinchar aún más estos números.

Y es que, todos aquellos que decían que Pittsburgh ganaría según la defensa que tenía New England después de analizar los datos de esta temporada, no habían tenido en cuenta una constante (la cual no ha cambiado desde 2001) su quarterback: Tom Brady. Tb12 es la constante que determina y explica porqué los Patriots se han mantenido tan dominantes ante los Steelers; han ganado por noveno año consecutivo su división (la AFC Este) y porqué han ido a la Super Bowl en siete ocasiones y ganado cinco.

Tom Brady, la constante

Los datos y, sobre todo, los títulos, distancian a Tom Brady de cualquier otro quarterback de la liga, pero es tan solo la superficie. Los datos fueron quienes le seleccionaron en el puesto 199 (sexta ronda) del Draft de la NFL de 2000. Pero algo con lo que no contaron, y que explica que sea un Hall of Famer, es su capacidad de mantener la calma en los momentos en los que cualquier otra persona la perdería.

Tal y como dijo el capitán de los equipos especiales al acabar el partido en Pittsburgh, Matthew Slater: "Te quedas sin palabras para describirle (Brady), no parpadea (...) año tras año, situación tras situación, en los grandes momentos". Y añadió: "Eeso es algo que no se puede enseñar. No es algo que puedes preparar. O lo tienes o no, y Tom Brady sin duda lo tiene".

Es esta intangible la que distancia a Tom Brady de Ben Roethlisberger por ejemplo, que no supo como mantener la calma cuando la defensa de los Patriots le descubrieron su farol, es la diferencia entre él y Matt Ryan en la Super Bowl LI.

Hombre de cuarto down

Las palabras Tom Brady y cuarto down son sinónimo de remontada. Es difícil encontrar demasiados quarterbacks que sean tan fiables cuando se trata de dar la vuelta al partido. Si Brady es sinónimo de creer en la remontada eso es porque se lo ha merecido.

Entre muchas de sus estadísticas y récords en su haber, "Tommy Touchdown" posee también 41 remontadas en el cuarto down, la última tras su despliegue de eficacia ante los Steelers con su drive, anotando 11 puntos en 70 segundos.

Son muchas remontadas, pero la verdadera magia de esta proeza no está en el número sino en que lo ha hecho en las veces que más importa y en el mayor escenario: la Super Bowl.

Así empezó la leyenda...

Ronda Divisional AFC. Playoffs vs Okland Raiders (19 de enero de 2002)

El famoso partido en el que una vez más, los Patriots bajo el libro de reglas de la NFL bajo el hombro, recibió el odio por parte de los Raiders debido al tuck rule.

Los Patriots tras empezar la temporada con un 1-3 y acabar 13-3 se enfrentarían a los Oakland Riders en playoffs de la ronda divisional de la AFC.

Los Raiders mantuvieron el liderato ya en el cuarto cuarto con un 13-3 en el marcador. Con una tormenta de nieve, las condiciones eran pésimas lo que hacía pensar que las opciones de una remontada serían muy pocas. No solo porque era muy difícil avanzar bajo varias capas de nieve sino que el equipo lo lideraba un joven quarterback. Eso es: Tom Brady.

Con 10 puntos de déficit y con el tiempo y el temporal en contra, Brady con 12:29 restantes de juego lideró el equipo hasta la zona de anotación de una manera difícil de describir con otra palabra que no sea épica.

Completo sus nueve pases por 61 yardas más nueve carreras por seis yardas, cortando así la diferencia de diez a tres (13-10).

Finalmente, y tras Oakland no poder avanzar, Brady volvería a hacerse con la posesión del balón con 2:06 minutos restantes. Finalmente, y tras aplicarse el tuck rule, el kicker, Adam Vinatieri anotaría el gol de campo para llevar el partido a la prórroga. Minutos más tarde, New England volvería a avanzar por el campo y tras 8/8 de pases sería nuevamente Vinatieri quien conseguiría la victoria.

4º Cuarto: Raiders 13, Patriots 3

Final: Raiders 13, Patriots 13

Prórroga: Raiders 13, Patriots 16

Super Bowl XXVI vs St. Louis Rams (3 de febrero de 2002)

El partido ante los Rams vendría después de haber vencido a los Raiders y a los Steelers en el campeonato por la AFC. Super Bowl XXVI enfrentaría a los dos mejores equipos de la liga, aunque con las armas ofensivas como Kurt Warner, Marshall Faulk, Issac Bruce o Ricky Proehl, todo el mundo daba a los Rams como favoritos para hacerse con el trofeo Lombardi.

Incluso el equipo de los Rams por aquella época tenían un mote: el mayor espectáculo del césped. Es quizás por esto, y tras la remontada liderada por un rookie, que estemos hablando de una de las mayores decepciones de la historia de la Super Bowl. ¿Pero Brady es Brady, verdad?

Los Patriots habían conseguido entrar al cuarto cuarto con una ventaja en el marcador de 14 puntos (17-3), algo difícil de creer ya que durante toda la temporada los de St. Louis habían conseguido anotar 30 puntos o más en 12 partidos.

Sin embargo, la defensa de los Patriots no pudo contener más su ofensiva y acabo permitiendo que Warner junto con el resto de su equipo Hall of Famer, empataran el partido a falta de 90 segundos en el marcador.

Para muchos de los expertos, la jugada más inteligente que tenían los Patriots, que no poseían tiempo muerto, y empezaban desde la yarda 17 de su propio campo, era consumir el tiempo y así planificar una jugada en la prórroga. No obstante, Bill Bellichick confió en el joven rookie (Tom Brady) y le dejó que avanzara el campo con sus pases, a riesgo de que hubiera una intercepción.

Con un estadio lleno de aficionados de los Rams, con todo un país expectante, y siendo esta la primera vez que estaba en la Super Bowl o algo similar, Brady dejó que su talento hablara por sí solo.

Empezó el drive completando tres pases a JR Redmond, un halfback, lo que le llevaría a su propia línea de 41 yardas. Tras un pase incompleto, Brady acabaría conectado en dos ocasiones con los receptores Troy Brown y Jermaine Wiggins por 23 y ocho yardas respectivamente.

Finalmente, y ya con una posición adecuada en el campo y con el tiempo casi acabándose, sería un gol de campo de Adam Vinatieri quien conseguiría la Super Bowl a los New England Patriots por primera vez en su larga historia.

4º Cuarto: Patriots 17, Rams 17

(1:21 segundos restantes)

Final: Patriots 20, Rams 17