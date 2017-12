Anuario VAVEL NFL 2017: AFC Oeste, continúa el dominio de los Chiefs

Google Plus

Después de ganar en cinco ocasiones consecutivas la división los Denver Broncos, Kansas City por fin se pudo alzar con el título en el 2016 para clasificar a playoffs junto con los Raiders. En la campaña del 2017, el equipo sorpresa que había sido Oakland, no pudo mantener una consistencia y ha quedado eliminado de los playoffs. Denver ha batallado demasiado en encontrar el quarterback titular, alternando la posición con Osweiler, Lynch y Siemian. Los Chargers se mudaron de San Diego a Los Angeles en una decisión que fue mal concebida por sus cientos de fanáticos en San Diego. Kansas City está aseguró playoffs en el 2017, la cual será su tercera campaña de forma consecutiva llegando a esta instancia.

Chiefs

El año 2017 para los Chiefs empezó con la culminación de la del 2016, ya que después de conseguir el título divisional se enfrentaron a los Pittsburgh Steelers en la ronda divisional el domingo 15 de enero, sin embargo, cayeron en el Arrowhead Stadium 18-16.

En el Draft del 2017 una de sus principales contrataciones fue el intercambio que hicieron con los Buffalo Bills para seleccionar en el décimo lugar al quarterback de Texas Tech, Patrick Mahomes II, pero hasta el momento no ha visto actividad en la presente temporada.

El inicio no iba a ser nada fácil, puesto el rival en turno eran los New England Patriots en Foxboro, sin embargo, ante la sorpresa de propios y extraños, salieron con la victoria 42-27, mediante una excelente exhibición de Alex Smith.

En la semana dos en un apretado encuentro, derrotaron a uno de los equipos ‘sorpresa’ de la temporada, 27-20 a los Philadelphia Eagles. Continuaron con la buena racha imponiéndose a los Chargers, Redskins y Texans (estos últimos dos en juegos estelares).

La jornada seis iba a ser un duelo de revancha porque recibían a los Pittsburgh Steelers, quienes venían de ser aplastados por los Jacksonville Jaguars. Aunque otra vez Kansas no corrió con la misma suerte y perdió el invicto contra el equipo de Mike Tomlin 19-13.

En la siguiente semana se toparon contra los Oakland Raiders, pero en la última jugada del duelo terminaron perdiendo 31-30. Recuperarían el paso venciendo a los Denver Broncos 29-19. Pero posteriormente, ligaron tres derrotas consecutivas contra Giants, Bills y Jets.

A partir de la semana 14 vendrían partidos fundamentales porque se enfrentaban a dos equipos divisionales que también aspiraban al primer lugar. Kansas City volvió a jugar como en los primeros partidos y derrotó contundentemente a Raiders y Chargers.

Con la victoria en la penúltima semana ante los Dolphins, se coronaron campeones de la AFC Oeste.

En el transcurso de la campaña Alex Smith ha tenido altibajos muy notorios, comenzando de forma espectacular los primeros cinco juegos, cayendo en una mala racha a mitad de temporada y en los últimos dos partidos retomando su nivel. Hasta el momento, ha lanzado para 4,042 yardas, 26 touchdowns y sólo cinco intercepciones; en el ataque terrestre Kareem Hunt ha sido muy valioso con sus 1,292 yardas y siete touchdowns, así como Hill y Kelce quienes han sumado entre los dos más de 2,000 yardas.

Chargers

Después de la mudanza de San Diego a Los Angeles (compartiendo la ciudad con los Rams), el equipo reclutó en la séptima selección del Draft al wide receiver Mike Williams, con el propósito de fortalecer el ataque para Rivers.

La campaña comenzó de no muy buena forma con cuatro derrotas de forma consecutiva: Broncos, Dolphins, Chiefs e Eagles (en tres de ellos perdiendo por un field goal o menos). Hasta el quinto partido llegó la primera victoria al imponerse a los Giants 27-22; posteriormente, vencieron a los Raiders 17-16 y cobraron revancha contra los Broncos, blanqueándolos 21-0.

La buena racha fue interrumpida con un par de derrotas frente a dos equipos que ya están clasificados: primero contra New England y después a manos de Jacksonville, ambos de visita; la temporada de los Chargers cambió drásticamente con cinco victorias al hilo, destacando el aplastante triunfo 54-24 sobre los Bills y derrotando en Thanksgiving Day a los Dallas Cowboys.

La jornada 15 era trascendental, pues visitaban a los Chiefs; a pesar de que muchos expertos los ponían como favoritos, cayeron 30-13 y quedaron reducidas sus posibilidades de playoffs.

La última semana con combinación de resultados intentarán acceder a playoffs.

En el aporte ofensivo destacan las estadísticas del wide receiver Keenan Allen con 1,260 yardas y cinco anotaciones. Igualmente, Rivers ha lanzado para 4,128 yardas, 24 touchdowns y 10 intercepciones, de las cuales tres fueron en el último juego contra Kansas City.

Raiders

Por fin Oakland regresó a una postemporada en la campaña del 2016, pero sin Derek Carr bajo los controles, se despidieron rápidamente por la contienda de la Super Bowl al caer en la ronda de comodines 27-14 ante Houston.

Se anunció el retorno de Marshawn Lynch con el equipo de Oakland, aunque la temporada no ha sido una de las mejores para él; en el Draft 2017 seleccionaron al corneback Gareon Conley de Ohio State.

A pesar de que el inicio fue alentador con las victorias ante Titans y Jets, el equipo perdió el rumbo a raíz del Sunday Night Football siendo derrotados por los Washington Redskins 27-10. Subsiguientemente perdieron tres partidos más, hasta que pudieron derrotar a los Chiefs en casa. Después de la derrota ante Buffalo y la victoria en el Sunday Night Football ante los Miami Dolphins, tuvieron su semana de descanso para viajar a México por segundo año consecutivo, aunque mostraron una muy mala exhibición perdiendo 33-8 ante New England.

Derrotaron a Giants y Broncos, por lo que llegaron al juego contra Chiefs con amplias posibilidades de clasificar, sin embargo, no pudieron contra Kansas City ni contra los Dallas Cowboys, quedando con mínimas posibilidades matemáticas.

Derek Carr se perdió un juego por una lesión, además de que no ha tenido la mejor temporada ni él ni la defensiva. De este modo, se vislumbra muy complicado que los Raiders lleguen a Playoffs.

Broncos

En el Draft seleccionaron al tackle ofensivo Garret Bolles de Utah y trajeron de vuelta a Brock Osweiler, tras su rechazo de los Cleveland Browns.

Los primeros cuatro juegos fueron prometedores para el equipo de Colorado, consiguiendo tres victorias en casa (Chargers, Cowboys y Raiders), no obstante, perdieron el invicto contra Buffalo en la semana tres. Sin embargo, el equipo cayó en una debacle de la cual ya no se pudo recuperar para la clasificación, puesto que ligaron ocho derrotas de forma consecutiva y en dos de ellas, frente a Philadelphia Eagles y New England Patriots, la que era considerada una de las mejores defensivas de la NFL, terminó por recibir poco más de 40 puntos en ambos cotejos.

Los cambios contantes de quarterback entre Trevor Siemian (quien ha jugado la mayor parte del tiempo) y los relevos Brock Osweiler y Paxton Lynch, no han sido fructíferos para el equipo siendo incapaces de tomar el liderazgo que la ofensiva necesita, acumulando entre los tres, 19 intercepciones.

La defensiva de Denver resucitó ante los Jets en la semana 14, al ganar y blanquear al equipo de la Gran Manzana. En la penúltima fecha disputada, vencieron a los Indianapolis Colts, pero cayeron en su más reciente visita a Washington.

A falta de dos semanas, los Broncos ya piensan en la siguiente temporada, con la mirada centrada en la gran interrogante: ¿Quién será el quarterback del futuro?