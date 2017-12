Anuario VAVEL NFL 2017: NFC Este, dominado por dos protagonistas

Google Plus

Hacemos un corte de caja de lo que se ha vivido en la National Football League desde el primero de enero del presenta año hasta estos dos últimos días del mes de diciembre, para hacer un repaso del rendimiento que estás cuatro escuadras realizaron en la postemporada de la pasada temporada de la NFC East. Su actividad en el offseason, junto a lo que han hecho o dejado de hacer para ser protagonistas en la temporada aún activa del 2017.

El equipo de la 'estrella solitaria' a inicios de este 2017 estaba consolidado como uno de los mejores equipos de toda la liga y se perfilaba a descansar la primera semana de PlayOff´s, gracias a firmar su mejor temporada en cinco años con un récord de (13-3) con la dupla maravilla de jóvenes en su primer año Dak Prescott y Ezekiel Elliott.

Terminó la magia

Todo estaba en un ambiente de confianza para poder trascender en la postemporada, pero el rival en la ronda divisional: Green Bay Packers dificultó el paso. Fue uno de los mejores duelos de esa temporada que al final definió Mason Crosby con un gol de campo que superó las 50 yardas, demostrando una vez más que Aaron Rodgers estaba hecho para las grandes hazañas. Y que el talento de los texanos necesita tiempo de madurar para poder ser protagonistas no sólo en su división, sino en la NFL.

Offseason

Con la temporada baja en plena acción, se dio el anuncio que el histórico Tony Romo colgaba las hombreras y casco para ahora iniciar su carrera como analista de televisión. Esto le otorgó el mando total de la ofensiva a Dak Prescott, que tenía que seguir madurando junto al proceso de llevar a este equipo al anillo de SuperBowl tan ansiado. La otra cara que se llevó las portadas del equipo de los Vaqueros fueron sus selecciones de Draft, que más que nada se enfocaron en fortalecer su defensa porque se fueron dos elementos fuertes de está zona en la agencia libre.

La novela del año

Terminado este período, inició la historia de dimes y diretes que está a punto de concluir este domingo 24 con la sanción de Ezekiel Elliott por violencia doméstica que se remonta a cuando jugaba en el colegial con Ohio State con su novia de ese entonces. Hubo una infinidad de pausas al castigo de seis juegos, hasta que ya no hubo más que aceptarla en la semana 10 y además de no poder jugar durante mes y medio, también fue excluido de los entrenamientos en The Star.

Altibajos marcados

Pasando a la temporada regular, todo el staff ha dejado mucho que desear, más allá de lo que afectó no tener al corredor estrella, el equipo no mantuvo el mismo nivel que en 2016. Entregó buenas caras algunas semanas, pero se desasía por completo para la otra semana. La defensa padeció mucho la baja de Sean Lee y cuando este sanaba para disputar sus juegos se daba un enorme cambio.

Centrándonos en el trabajo que tuvo Dak Prescott en su segundo año como profesional, dio muchos picos de irregularidad, sobre todo en los primeros tres juegos que no estuvo 'Zeke'. Hoy por hoy, mejoró de lo que entregó en noviembr,e pero parece que ya fue muy tarde porque el equipo ya no depende de sí mismos para poder repetir su aparición en la postemporada.

La nueva era de los Philadelphia Eagles con el coach Doug Pederson se dio en el 2016 después de una era poco digerible con Chip Kelly. Con nuevo mariscal de campo novato en la figura de Carson Wentz, fue una temporada muy complicada y con mucho aprendizaje porque culminaron con un récord de (7-9) y últimos en la división con lo que se dudaba mucho si podía resultar positivo este proyecto.

Offseason

Un draft inteligente y enfocado a las necesidades que se observaron en la temporada regular anterior fue lo que hizo el cuadro emplumado. Las tres primeras selecciones fueron para apuntalar la defensiva que fue una de las que más puntos recibió el año anterior. Mientras que sus otros tres picks fueron enfocados hacia la ofensiva con dos receptores y un corredor, que ahora no figuran en el equipo por el gran talento que se tiene. Pero se espera que con el paso de los años vayan despuntando.

Regularidad de la buena

Fue récord de (1-1) el que registró el equipo de 'las Águilas' en sus dos primeras semanas y tenían enfrente duelo divisional en casa ante los Giants. Como siempre, duelos trabados y que se definen por pocos puntos y que Philadelphia lo ganó gracias a un larguísimo gol de campo del novato Jake Elliott. ¿Por qué mencionamos este duelo de apenas semana tres? Porque aquí consideramos que fue el punto de quiebre donde todo el equipo se hizo a la idea de una franquicia ganadora.

A partir de aquí vino la racha impresionante de victorias que se extendió por más de dos meses, donde se confirmó que Carson Wentz es un jugador con toques de grandeza. Lideró a la ofensiva para ganar encuentros por paliza e ir poniendo su nombre como candidato al jugador más valiosa. La racha de victorias culminó en nueve tras ir a jugar al CenturyLink Field y perder ante los Eagles. Llegaron muchos cuestionamientos porque se decía que hasta ese momento no le habían ganado a ninguna escuadra con récord por arriba de 500.

La vida sin Wentz

Fue entonces cuando el calendario le puso otra visita después de la Seattle para ir al Coliseo de Los Ángeles para enfrentar a los Rams, equipo sorpresa que está a nada de asegurar su boleto a la postemporada. Aquí cambió todo cuando en el tercer cuarto, Carson Wentz sufrió una lesión de ligamento cruzado, que aunque pudo culminar esa ofensiva con un pase de anotación fue a los vestidores y ya no regresó. Al día siguiente se confirmó su baja para lo que restaba de la temporada y a pesar que estaban ya clasificados a postemporada, surgieron muchas dudas de lo que les espera para enero.

El suplente para esta misión de llevar a los Eagles a Minnesota el siguiente febrero quedó en manos de Nick Foles que se presentó de gran forma como mariscal de campo titular, al lanzar cuatro pases de anotación ante Giants el fin de semana pasado y de paso asegurar descanso en la primera semana de postemporada. Aún es incierto el futuro de Philadelphia con Foles en los controles y se tendrá que adaptar al esquema de juego en lo que resta de la temporada regular, para llegar en el mejor nivel para el juego de ronda divisional en la segunda semana de enero.

El protagonismo al que se ha acostumbrado recientemente el equipo de los New York Giants siguió en el mismo tono para los PlayOff´s de la temporada pasada donde tuvo que ir en la fase de wildcard a Lambeau Field. Un partido que estuvo parejo hasta antes de la última jugada de la primera mitad, con un pase largo de Aaron Rodgers que se tradujo en anotación de seis. Con este bombazo, el juego se fue todo para Green Bay y dejar eliminados a los Gigantes a pesar de tener un récord de (11-5) pero que no pudieron en la casa de 'los Empacadores'.

Offseason

Para la temporada baja, las expectativas eran altas para reforzar a un equipo que se veía bien y sólo faltaba por afinar una que otra tuerca para llegar más lejos en la postemporada. Sus picks en el draft fueron balanceados entre ofensiva y defensiva, hasta ahora han destacado más los jugadores en el ataque con el TE Evan Engram que se volvió una gran opción para Manning y el corredor Wayne Gallman; que por la vía terrestre ha padecido el equipo.

No sólo apuntalaron al equipo con sus selecciones del draft, sino que fueron a buscar una arma más para acompañar como receptor abierto a Sterling Shepard y Odell Beckham Jr, encontraron al agente libre Brandon Marshal para apuntalar. Además trajeron un sustituto para el ganador de dos anillos de Super Bowl, Geno Smith llegó como suplente del menor de los Manning.

Un tobogán que no tuvo freno de mano

La temporada 2017 no fue la esperada con Ben McAdoo al frente del equipo, fueron llegando derrota tras derrota y no daba signos de vida el equipo. Aunque estaban en la pelea durante el juego, al final no tenían el temple para mantenerse en el marcador en el último cuarto. A esta situación, se añadió las terribles lesiones que sufrió el equipo, donde Manning se quedó con muy pocas opciones por aire al quedar lesionado por toda la temporada, Odell Beckham Jr por una lesión en el tobillo y su compañero recién llegado Brandon Marshall también quedó fuera.

Esto solo provocó que de un momento a otro, McAdoo perdiera el control de todo el vestidor. Los jugadores no se comprometían con los partidos, ya que el equipo estaba casi eliminado y solo peleaba por posiciones en el draft. La gota que derramó el vaso fue antes de disputar el juego en Oakland ante los Raiders, cuando se decidió que se cortara la racha de inicios de Eli Manning como mariscal de campo titular que cortó los más de 200 partidos.

Después de está decisión, al siguiente lunes llegó la noticia que muchos aficionados esperaban con el despido de Ben McAdoo y se quedó al mando del equipo Josh McDaniels. Habrá que esperar lo que pasa con está franquicia ya que se vienen cambios importantes para la siguiente campaña. Uno de ellos es la posible salida de Eli Manning tras diez años y dos títulos que lo otorgó a la franquicia neoyorquina.

El equipo de la eterna promesa, así podemos calificar año con año a los Washington Redskins que cuentan con un gran mariscal de campo en la figura de Kirk Cousins, pero el año no inició bien porque no pudieron llegar a la postemporada, se quedaron a un juego de poder llegar una vez más a enero activo.

Offseason

Al igual que los Giants, sus elecciones de draft en abril pasado teniendo que apuntalar varias posiciones, tratando de por fin ser un equipo dominante en la NFC Oeste. Ya que en los años más recientes han accedido a postemporada, pero gracias al boleto que otorga el wildcard. Su selección más importante fue el corredor Samaje Perine que tuvo a partir de la segunda parte de la temporada más protagonismo.

Altas y bajas

Ni un buen inicio ni malo, llegaba una derrota, ganaban dos y así se iban manteniendo los Redskins aún en la pelea por la división a pesar del buen paso que llevaban los Eagles con su racha importante de victorias que se extendió por más de dos meses. Los golpes importantes para el equipo fueron las lesiones, sobre todo del corredor Chris Thompson que a media temporada dejó los emparrillados por lo que resta del año.

Aunque se quedaron sin su Running Back número uno, el novato Samaje Perine no desentonó y siguió siendo una pieza clave para el equipo. Fue en este momento de la media temporada donde comenzó a flaquear Kirk Cousins en los momentos importantes. Poco a poco inició una racha de derrotas que los alejó totalmente de la pelea y con un récord perdedor, ahora ya están pensando en lo que será el 2018 para esta franquicia y si será el año que exploté por fin Kirk Cousins.