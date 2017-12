Anuario VAVEL NFL 2017: NFC Sur, la división de los equipos élite

Google Plus

La División Sur de la Conferencia Nacional dio una gran sorpresa en la actual temporada 2017 al tener a tres de sus equipos a un pie de la postemporada, lo cual consiguió que los expertos se cuestionaran si se trataba de la divisional más completa de la liga, lo que arrojó que sin duda alguna posee a tres de los mejores equipos del momento razón por la cual a continuación serán analizados uno por uno.

Atlanta Falcons

El 2017 para los Atlanta Falcons ha estado lleno de altibajos. La temporada 2016 fue sorprendente para el conjunto, ya que terminó con un récord de 11 juegos ganados y cinco perdidos, fue así como consiguió colarse a la postemporada y, posteriormente, coronarse con el campeonato de la Conferencia Nacional al vencer 21-44 a Green Bay Packers, este triunfo los llevó directo al Super Bowl LI, evento al cual no asistían desde hace 18 años.

El cinco de febrero disputaron por segunda ocasión un Súper Tazón y el rival fue uno de los mejores equipos actualmente, New England Patriots. La edición 51 se llevó a cabo en el NRG Stadium en Houston Texans y será recordada por ser una épica remontada de 31 puntos por parte de Patriots. Para desgracia de Atlanta perdió el encuentro que tuvo que alargarse hasta tiempos extras, el marcador final fue 28-34.

Ajustes en el staff técnico

La dolorosa derrota para los representantes del estado de Atlanta los llevó a realizar varios ajustes en los coachs que formaban parte del equipo. Los primeros despidos fueron los del coordinador defensivo Richard Smith, que tenía el puesto desde el 2015, y el coach de la línea defensiva, Bryan Cox, quien estaba con ellos desde el 2014. La razón por la que se tomó esta decisión fue la gran cantidad de puntos que permitió la secundaria de los Falcons.

Sin embargo, rápidamente llegaron los reemplazos para ambos. El viernes siguiente a la Super Bowl fue contratado como coordinador defensivo Marquand Manuel, quien era asistente en Seattle y el puesto de coach de la línea defensiva lo ocupa actualmente Bryant Young.

Otro de los ajustes que hubo fue la salida del coordinador ofensivo, Kyle Shanahan. Este cambio era sabido por la gente de Atlanta desde antes del SB LI, ya que San Francisco necesitaba urgentemente un head coach, pero la noticia fue anunciada oficialmente días después del juego. De esta forma, el puesto de Shanahan fue ocupado por Steve Sarkisian proveniente de la Universidad de Alabama.

Contrataciones en la Agencia Libre

El conjunto de rojo y negro dejó libres a los jugadores: Aldrick Robinson WR que fue contratado por los 49ers, Tom Compton OT contratado por Chicago, Patrick DiMarco FB contratado por Buffalo, Paul Worrilow LB lo firmó Detroit, Eric Weems WR lo tomó los Titans, Dwight Freeney LB, TE Jacob Tamme, OG Chris Chester, DE Tyson Jackson, S Dashon Goldson, LB Philip Wheeler, DT Jonathan Babineaux, LB Sean Weatherspoon, DE Malliciah Goodman, DE Cliff Matthews, LB Tyler Starr.

En esta misma temporada se hicieron de las habilidades de Dontari Poe (DT) proveniente de Kansas City Chiefs, Jack Crawford (DE) de los Cowboys, Andre Roberts (WR) de Detroit, Derrick Coleman (FB) de los Seahawks, Soma Vainuku (FB) de Houston y a Hugh Thomton (OG) de Indianapolis.

Seleccionados en el Draft 2017

Al haber sido uno de los participantes del último Super Bowl el puesto que se le asignó al subcampeón fue el número 31; sin embargo, llegaron a un acuerdo con Seattle e intercambiaron éste por el pick 26 en el que seleccionaron al defensive end Takkarist McKinley.

En la segunda ronda canjearon su selección con los Bills y tuvieron que esperar hasta la tercera ronda para nuevamente elegir a algún jugador. Fue así que en el puesto 75 global obtuvieron al linebacker Duke Riley. En la cuarta ronda en el pick 136 global seleccionaron al guard Sean Harlow y finalmente, en el lugar 156 eligieron a Brian Hill (RB).

Bye Georgia Dome, hola Mercedez-Benz Stadium

Este año Atlanta también estuvo de estreno al inaugurar su nuevo y majestuoso estadio Mercedez-Benz, pero terminó con la historia del Georgia Dome, espacio que fue su casa por 25 años y en donde se coronaron campeones de la Conferencia Nacional, el cual fue el último juego que disputaron allí.

El lunes 20 de noviembre fue el día que se llevó a cabo la demolición del estadio que albergó los Super Bowls XXVIII y XXXIV. Para su derrumbe se necesitaron más de dos mil kilos de explosivos, los cuales lograron que en menos de 15 segundos sucediera la demolición.

El primer juego que se llevó a cabo en el Mercedes-Benz Stadium lo disputó el Atlanta United, equipo de fútbol representativo del estado. Respecto a los Falcons el primer encuentro que tuvieron en su nueva casa fue contra Arizona Cardinals en la pretemporada, pero el resultado no fue el que se esperaba, pues perdieron 24-14.

Temporada 2017

Atlanta actualmente se encuentra en la modalidad de comodín al poseer un récord de nueve juegos ganados y seis perdidos, es decir, está a punto de colarse a la postemporada por segunda campaña consecutiva y, probablemente, revertir la dolorosa derrota que sufrieron en el pasado Super Bowl LI.

La campaña la comenzaron visitando a Chicago Bears, a quienes derrotaron 23-17, en la semana dos recibieron a Green Bay para sumar una victoria más de 34-23, después se enfrentaron con Detroit y nuevamente ganaron 30-26. Fue en la cuarta jornada cuando comenzó la racha perdedora con los equipos del Este de la AFC, en primer lugar enfrentaron a Bills y perdieron 23-17, después Miami los derrotó 20-17 y, por último, Patriots nuevamente les ganó por 23-7.

En la semana ocho regresaron las victorias cuando visitaron a New York Jets, a quienes vencieron 25-20, pero Carolina, su compañero divisional, los superó por 20-17. Después volvieron a ganar contra Dallas Cowboys, Seattle Seahawks y Tampa Bay. La última derrota que registran es contra Saints, rival Divisional al que le había ganado en los dos duelos anteriores que habían tenido.

El juego que le resta a los Falcons es contra los Carolina Panthers, otro rival divisional con el que cerrarán la campaña y se sabrá si tiene o no su pase a playoffs.

Carolina Panthers

Carolina Panthers inició el 2017 con un inolvidable campaña 2016, pues después de participar en el Super Bowl 50, el cual perdieron 24-10 contra Denver Broncos, vivieron una de las peores temporadas que ha registrado el equipo al culminar con seis juegos ganados y diez perdidos. Sin embargo, la historia fue muy diferente este año, ya que en este momento se encuentran a un paso de asegurar su lugar en la postemporada y con una mejorada versión de Cam Newton.

Cambios en el staff de entrenadores y directivos

En los primeros meses del año perdieron a su coordinador defensivo, Sean McDermott, quien fue firmado por los Buffalo Bills como head coach. Con Carolina había ocupado este puesto por seis años y anteriormente había dirigido a Philadelphia Eagles.

Dave Gettleman fue otro de los hombres que se despidieron de los colores de los Panthers, pues al comenzar el año Jerry Richardson, propietario de la franquicia, anunció que Gettleman no ocuparía más el puesto de General Manager y quien se quedaría en su lugar de forma interina fue Marty Hurney. Fueron cuatro años que perteneció al equipo y del 2013 al 2015 obtuvo bueno resultados al clasificar a playoffs.

Movimientos de la Agencia Libre

En la época de la Agencia Libre el conjunto de Charlotte dejó ir a Tre Boston (DB) quien llegó a Los Angeles Chargers, Kony Ealy (DE) fue contratado por New England, Tedd Ginn (WR) lo tomó New Orleans, A.J. Klein (LB) también lo contrató New Orleans y Buffalo contrató a Mike Tolbert (FB).

En cuanto a los jugadores que contrato Carolina se encuentran Mike Adams (S) que provenía de Indianapolis; Charles Johnson (WR), Matt Kalil (OT) y Captain Munnerlyn (CB) los tres de Minnesota; las últimas tres contrataciones fueron Julius Peppers (DE) de Green Bay, Russell Shepard (WR) de Tampa Bay y Amini Silatolu (G) de los Bears.

Seleccionados del Draft 2017

Los Panthers eligieron a siete jugadores colegiales durante el Draft y el primero de ellos fue el runningback Christian McCaffrey de la Universidad de Stanford, quien actualmente está en la lucha para llevarse el reconocimiento al rookie de la temporada. El siguiente fue Curtis Samuel wide receiver de Ohio State, en la segunda ronda también escogieron Taylor Moton (OT). Sus últimos cuatro movimientos los utilizaron en Daeshon Hall (DE), Corn Elder (FL), Alexander Armah (DE) y Harrison Butker (PK).

Se despidieron de Michael Oher

La historia en Carolina del tackle ofensivo, Michael Oher, llegó a su fin este año cuando el conjunto decidió cortarlo después de no aprobar un examen físico que se le realizó, esto después de que fuera introducido al protocolo de conmociones desde el mes de septiembre.

Las declaraciones de Oher fueron: "El cerebro es una cosa de miedo” y que era la mejor decisión para su salud. El jugador se retiró con 900 mil dólares y tres años inconclusos, los cuales apenas habían acordado el año pasado.

Los Panthers, en venta por escándalo sexual

Carolina cerrará el año con una sorpresiva noticia, pues hace unos días Jerry Richardson, único dueño de la franquicia, dio a conocer que venderá al equipo en cuanto culmine la campaña 2017/18.

De acuerdo a información publicada por Sports Illustrated, las razones por las que tomó esta decisión Richardson de 81 años es que se le acusa de tener en el lugar de trabajo conductas sexuales indebidas y comentarios racistas, por lo que será investigado por la NFL.

Temporada 2017

Como se comentó en un inicio, la historia del equipo en esta campaña 2017 fue muy diferente a la pasada, pues actualmente se encuentran en la modalidad de comodín junto a Atlanta Falcons, esto después de lograr un récord de 10-4 con aún dos partidos sin jugarse.

Sus primeros dos rivales fueron los 49ers y Buffalo Bills, conjuntos a los que les ganó 23-3 y 9-3, respectivamente. En la tercera semana enfrentaron a su rival divisional New Orleans y así fue como sufrieron su primera derrota de 34-13. Posteriormente, tuvieron dos victorias más con Patriots y Detroit, pero cuando recibieron a Philadelphia acumularon una derrota más, situación que se repitió cuando visitaron a Chicago. El cambio ocurrió cuando se vio las caras con Tampa Bay, Atlanta y Miami, conjuntos a los que derrotó.

La jornada 11 fue su semana de descanso y cuando reanudaron actividades visitaron a New York Jets para triunfar en su casa 35-27, pero cuando volvió a jugar contra los Saints sumaron su cuarta derrota de 31-21. Sus últimos dos enfrentamientos han sido victorias sobre Minnesota y Green Bay y cerrarán la temporada con los duelos divisionales contra Tampa Bay y Atlanta.

New Orleans Saints

New Orleans al igual que Carolina no vivió su mejor temporada el año pasado al perder nueve de los 16 juegos, pero esta campaña lograron recomponer el camino al también estar a un paso de los playoffs. Actualmente, mantienen un récord de 11-4, lo cual los pone como el número uno de la división.

Cambios en el staff de coacheo

Al comenzar el año, una de las noticias que dio a conocer el head coach Sean Payton fue la contratación de Curtis Johnson, quien se encargaría de ser el coach de los receptores y también la de Ryan Nielsen que se desempeña como el coach de la línea defensiva.

Lesión de Terron Armstead

Los Saints comenzaron la temporada con la ausencia del tackle ofensivo, Terron Armstead, quien era el encargado de proteger el lado ciego de Drew Brees. De acuerdo con información de la NFL, Armstead sufrió una grave lesión en el hombro, lo cual le impidió jugar por estos cuatro meses de campaña.

Movimientos de la Agencia Libre

Los Saints fueron parte de uno de los movimientos más sorpresivos durante la Agencia Libre al contratar al corredor Adrian Peterson, jugador que era la figura de Minnesota Vikings; sin embargo, su estancia en la franquicia fue corta, ya que rápidamente Arizona negoció con New Orleans para que éste fuera parte de ellos. El trato fue la sexta selección del próximo Draft.

Otra de las contrataciones que realizaron fue Rafael Bush (S) de Detroit, el quarterback Chase Daniel de Philadelphia, Ted Ginn (WR) y A.J. Klein (LB) de Carolina, Manti Te’o (LB) de los Chargers y Larry Warford (G) de Detroit.

Respecto a las pérdidas que tuvo el equipo una de las más importantes fue la del receptor Brandin Cooks, quien llegó a New England para romper récords e incrementar la actividad de la ofensiva, Tim Hightower (RB), Tim Lelito (OL) y Jairus Byrd (S) se quedaron en la agencia libre y Jahri Evans lo contrató Green Bay.

Selecciones del Draft 2017

Saints se hizo de las habilidades de seis jóvenes colegiales en el pasado Draft, el primero fue Marshon Lattimore (CB) en el puesto número 11 de Ohio State, después seleccionaron a Ryan Ramczyk (OT), Marcus Williams (S), Alex Anzalone (ILB) y fue en la tercera ronda que adquirieron al runningback que está rompiendo esquemas en el equipo, Alvin Kamara. Por último, seleccionaron a Trey Hendrickson (DE) y Al-Quadin Muhammad (DE).

Temporada 2017

La temporada no comenzó como los Saints esperaban, pues inmediatamente sumaron dos derrotas con Minnesota y New England, pero fue a partir de la jornada tres que comenzaron su buena racha de ocho partidos ganados, la cual comandó Drew Brees. Ésta terminó con Los Angeles Rams en la semana 12, con Carolina volvió a ganar, pero nuevamente perdió con Atlanta en la semana 14. El último partido que disputaron fue contra los Falcons, a quienes vencieron y aún les resta enfrentar nuevamente a los Buccaneers.

Tampa Bay Buccaneers

Las expectativas que los aficionados tenían para el conjunto de Tampa Bay eran muy altas, pues durante la campaña 2016 habían dejado claro que pueden convertirse en un difícil rival; sin embargo, los sueños se desplomaron cuando comenzó esta nueva temporada en la que solo han podido ganar cuatro partidos.

Cambios en los QBs

Tampa Bay comenzó el año con algunos cambios en los quarterbacks que conformaban al equipo. El primer movimiento fue el de Mike Glennon, quien se despidió de sus compañeros de los Buccaneers para ahora ser parte de Chicago en donde le pagarán 45 millones de dólares por tres temporadas.

Al quedarse sin quarterback suplente decidieron firmar a Ryan Fitzpatrick. El veterano mariscal de campo llegó a los Bucs después de tener una desastrosa campaña con los New York Jets.

Movimientos en la Agencia Libre

Buccaneers dejó ir a un gran número de jugadores, pero fueron pocos los que consiguieron contrato con algún otro equipo: Mike Glennon lo firmó Chicago, Akeem Spence fue contratado por Detroit, Russell Shepard se fue a Carolina y Bradley McDougald consiguió un lugar en Seattle.

Respecto a los jugadores que firmó Tampa Bay solo se pueden contar a: DeSean Jackson (WR) proveniente de Washington, Chris Baker (TE) también de los Redskins, Garrison Sanborn (LS) de Bills y Nick Folk (K).

Selecciones del Draft 2017

Respecto a la actividad que tuvieron los Bucs en el pasado Draft, el equipo ahora cuenta con seis novatos. Su primera selección la utilizaron en O.J. Howard, en la segunda ronda tuvieron la oportunidad de tomar a Justin Evans de Texas A&M y Chris Godwin Penn St., los tres picks restantes los ocuparon en Kendell Beckwith de LSU, Jeremy McNichols de Boise St. y Stevie Tu’ikolovatu.

Temporada 2017

Para el infortunio de los seguidores de Tampa Bay esta temporada no ha sido nada de lo que esperaban, pues solo han conseguido sumar cuatro victorias, las cuales fueron en la semana 1 contra Chicago donde el marcador quedó 29-7, la siguiente de 25-23 llegó en la tercera jornada cuando enfrentaron a New York Giants, también le ganaron 15-10 a New York Jets en la décima semana y por último, triunfaron 30-20 sobre Miami.