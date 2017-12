Los Rams aprovechan su defensa para anotar

Google Plus

Quinn celebra una buena jugada | Foto: Los Angeles Rams

Los Jacksonville Jaguars son indiscutiblemente la mejor defensa de la NFL, capaz de hacer que cualquier equipo tiemble ante la potencia de su front seven y la secundaria muy poderosa. Pero Los Ángeles Rams han demostrado que su capacidad defensiva no está alejada después de lograr la victoria frente a los Seattle Seahawks gracias a arrancar el partido de una forma espectacular.

El primer drive de Seattle fue parado con un fumble que acabó en un Field Goal y el segundo con una intercepción también acabada en otros tres puntos. Antes de llegar al descanso otro fumble fue transformado en un TD, demostrando que lo que hace la defensa es más que bien aprovechado por el ataque.

Estos números son clave en partidos donde la igualdad es máxima y permite que la posición en el campo sea beneficiosa. Esto no se consigue solo con las recuperaciones, también es necesario que los equipos especiales demuestren su capacidad y sin duda alguna lo consiguieron en el partido frente a Seattle. Dos retornos de más de cincuenta yardas permitieron al equipo colocarse muy cerca de la línea de anotación, lo cual ayudó en gran medida al éxito de Goff y Gurley, los cuales siguen teniendo números de Playoff.

Esta forma de juego donde cada parte tiene tan clara su función es habitual de Bill Belichick (Do your Job) y provoca que todos los jugadores tienen que cumplir con su trabajo más allá del talento para conseguir beneficio en nombre de todo el equipo. El objetivo de este entendimiento no es otro que evitar situaciones como la de los Houston Oilers en 1993, cuando el ataque y la defensa estaban tan distantes que el DC (Buddy Ryan) llegó a golpear al OC (Kevin Gilbride) en la última jornada de la temporada, provocando un destrozo la siguiente semana en Playoff.