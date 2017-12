Anuario VAVEL NFL 2017: AFC Este, los Patriots siguen siendo los reyes

Google Plus

Fotomontaje: Adrián Cobo (VAVEL)

La división AFC Este, es a su vez, la división más peligrosa pero también una de las más decepcionantes. Esto se debe a la presencia de uno de los equipos más fuertes de la conferencia, los New England Patriots, pero también a los más débiles como los Miami Dolphins, New Jersey Jets y Buffalo Bills.

No obstante, aunque se traten de equipos poco competitivos de los que no se esperaba demasiado, esta división ha tenido sus sorpresas, ni el fuerte era tan fuerte -la defensa de los Patriots ha resultado tener sus fallos- ni el resto de equipos eran tan débiles- los Jets han resultado ser bastante hábiles bajo el mandato de Josh McCown.

New England Patriots

11-3 Playoff : Sí

El equipo de Bill Bellichick empezaron con mal pie, perdiendo contra los Kansas City Chiefs en su propia casa, ahí comenzaron las dudas y se expusieron las debilidades de la defensa patriota. No obstante, y según iba transcurriendo la temporada Belichick demostró su capacidad para entrenar al equipo y la defensa empezó a parecer más capaz, llegando a promediar incluso menos de 20 puntos en 5 partidos.

Por su parte, la ofensiva ha demostrado seguir siendo la de siempre, a pesar de las numerosas lesiones que ha sufrido el equipo con Edelman, Hogan, Burkhead y algunas más intermitentes. Algunas adquisiciones mostraron ser de lo más suculentas, como Brandin Cooks, mientras que otras demostraron no haber sido tan rentables, como Gillislee o Dorsett.

Ya casi con un pie en enero, los Patriots han asegurado una posición en Playoff y dependen de ganar a Buffalo y a New Jersey para asegurarse como el número uno de la AFC y conseguir el factor campo. No puede dormirse ya que los Jaguars, de ganar, y los Patriots de perder, acabarían siendo los de Jacksonville quienes se harían con el primer puesto. Algo muy difícil, ya que los dos partidos se plantean como partidos muy positivos, Brady lleva un récord de 27-3 ante ellos y los Jets sin McCown (mano rota) no se muestran un equipo tan amenazante con Bryce Petty o Hackenberg.

Buffalo Bills

8-6 Playoff: Wildcard

Buffalo lleva 17 años sin clasificarse a los playoffs, algo que esta temporada podría acabarse, ya que con su récord, 8-6, están en la ronda de Wildcard.

Sin embargo, Buffalo depende de ganar sus dos últimos partidos para poder afianzar esta plaza, ya que los Ravens con un resultado de 8-6 también están a la espera. Con una posibilidad de 96% para conseguir la plaza de Wildcard, esta posibilidad podría bajar al 53% si no ganaran a los Patriots la próxima semana.

Al inicio de la temporada, con Tyrod Taylor y LeSean McCoy, los Bills se mostraban algo competitivos, si bien era muy poco probable que se situaran como líderes de la división, se espera que fueran competitivos.

Pero, la situación en la que se encuentran podría haber sido mejor que la actual, si su entrenador Sean McDermott no hubiera intentado echar la temporada por la borda poniendo de titular a Nathan Peterman ya que en ese partido, con cinco intercepciones del joven titular, podría suponerles el puesto o no de playoff.

Miami Dolphins

6-8 Playoff: A la espera

Si hay algo de lo que pecan los Dolphins, es su inestabilidad. Pueden ser uno de los mejores equipos de la división, incluso de la conferencia, y a la otra semana ser de los peores.

Miami está a la espera de poder acceder a la ronda Wildcard, no obstante posee menos del 40% de posibilidades y necesitaría un milagro para poder conseguirlo. Ya que aún estaría detrás de los Raiders (6-8), los Chargers (7-7) y Ravens (8-6).

Su mejor versión de la temporada la demostraron ante los Patriots, los cuales en casa de Miami Brady lleva un récord de 7-9, el peor de cualquiera de los equipos. Con Jay Cutler jugando al nivel que se esperaba cuando entró en la liga, la defensa de los Dolphins tienen sin duda con Ndamukong Suh y Cameron Wake una de las mejores defensive lines de la liga. Pero Jay Cutler es Jay Cutler, por lo que se esperaba que fuera algo excepcional, ya que la semana siguiente acabaron perdiendo ante los Bills de manera desastrosa.

Al equipo le queda soñar con la temporada siguiente. Con Ryan Tannehill lesionado al principio de la temporada, Jay Cutler fue una solución a corto plazo, mostrando también que la organización no confía demasiado a Matt Moore, a pesar de haber demostrado ser muy capaz.

New Jersey Jets

5-9 Playoff: No

Si analizamos las proyecciones que se tenían de los Jets al inicio de la temporada, el resultado de los Jets ha sido bastante diferente. Sin embargo, no puede decirse que sea un resultado demasiado positivo.

La razón, el draft. Si al principio se pensaba que los New Jersey Jets buscarían el puesto nº1 del draft, para así poder hacerse con la promesa Sam Darnold, las opciones de que eso ocurra actualmente son muy escasas.

Con Josh McCown, los Jets han conseguido profundidad y han mostrado ser un equipo joven y competitivos, con A. Sefarian-Jenkins siendo el perfecto jugador para el equipo. Pero ha sido esta competitividad, y la decadencia de otros equipos, (Giants, Browns, Chicago, Tampa Bay, han hecho que su elección en el draft baje considerablemente, situándose entre la 10 elección.