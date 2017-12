Google Plus

Tennessee Titans: M. MARIOTA: 22-39, 275 YDS, 1 INT // D. MURRAY: 15 ACARR, 48 YDS, 1 TD // C. DAVIS: 6 REC, 91 YDS // E. DECKER: 6 REC, 73 YDS.

Los Angeles Rams: J. GOFF: 22-38, 301 YDS, 4 TD // T. GURLEY: 22 ACARR, 118 YDS; 10 REC, 158 YDS, 2 TD // C. KUPP: 4 REC, 65 YDS, 1 TD.

Los Rams aseguraron postemporada y el campeonato de la división oeste de la Conferencia Nacional, al imponerse en reñido encuentro a los Titans, quienes dependerán de resultados en la última fecha para saber si pueden seguir avante en la temporada.

La primera serie ofensiva comenzó de forma óptima para los visitantes con acarreo de Gurley, sin embargo, cuando ya se encontraban en territorio enemigo, no pudieron seguir adelante con su drive y en cuarta oportunidad, intentaron hacer una jugada sorpresa, puesto que el pateador lanzó el pase a la zona de anotación, pero se quedó corto.

Tennessee ingresó al campo, aunque sólo dos jugadas después Mariota lanzó una intercepción que, a la postre con pase de Goff a Gurley de tres yardas, se pusieron en ventaja por seis puntos debido a que el kicker falló el punto extra; Titans contestó agresivamente e hilvanó una buena serie ofensiva que culminó con un field goal de 25 yardas de Ryan Succop.

Goff tuvo una de sus mejores tardes con cuatro envíos de anotación y tras el gol de campo, contestaron rápidamente con un intento de field goal, principalmente por haber logrado el first down con la combinación Goff-Gurley en pase de 16 yardas. Sin embargo, Ficken fallaría el intento de 36 yardas; los Titans no aprovecharon la buena posición del ovoide y terminaron por despejar.

Los Rams de regreso al campo de juego se metieron en problemas rápidamente, ya que el defensivo Casey forzó el fumble del quarterback, para que su compañero Woodyard tomara el balón y lo llevara hasta la zona de las diagonales corriendo para 4 yardas y darle la vuelta al juego 10-6.

Los Angeles reaccionaron instantáneamente porque dos jugadas después, en pase de play action, la conexión Goff-Gurley se reencontró y en envío de 80 yardas retomaron la ventaja 13-10.

Cuando Tennessee ya se aproximaba para sacar por lo menos tres puntos, Mariota fue presionado y soltó el ovoide, aunque fue recuperado por los locales. En tercer down, Marcus lanzó un pase incompleto forzando el retorno de Succop, quien, de 37 yardas, empató el juego a 13.

Con el juego empatado a medio tiempo, ambos equipos en sus primeras posesiones del tercer cuarto poco pudieron hacer, ya que entregaron el ovoide rápidamente; Tennessee en su segundo drive, Mariota lanzó un largo pase de 37 yardas para Joyner que los acercó para intentar el field goal de la ventaja, pero Succop erró su patada de 45 yardas.

Al tener buena posesión del ovoide, los Rams no desaprovecharon la ocasión y en varias ocasiones movieron las cadenas hasta llegar a la red zone; en pase de 3 yardas a Watkins lograron el touchdown para dejar el marcador 20-13.

El regreso de patada fue formidable por Jackson quien puso a su equipo en la yarda 44 del rival. Dos jugadas fueron trascendentales en este drive: primero, el envío de Mariota a Matthews de 25 yardas y, posteriormente, el acarreo de Murray de seis yardas para empatar el enfrentamiento.

Dramático cuarto periodo

Tennessee logró tomar la ventaja del partido al conectar el field goal de 27 yardas y adelantarse por tres puntos. Sin embargo, la defensiva poco pudo hacer en la siguiente marcha de los visitantes, debido a que, con un castigo de interferencia de pase, provocó que los Rams avanzaran poco más de 30 yardas. Aunque apenas es su segundo año en la liga, Goff no dejó ir esta gran oportunidad y mandó otro envío de touchdown al encontrar a Kupp en pase de 14 yardas, retomando la ventaja 27-23.

A raíz de las anotaciones, las defensivas jugaron mejor y no permitieron más puntos; en el penúltimo drive del partido, Los Angeles se dedicaron a correr el balón y dejar lo menos posible tiempo en el reloj a los Titans.

Con poco menos de cuatro minutos en el juego, los Titans pudieron mover el ovoide a territorio enemigo, sin embargo, se la tuvieron que jugar en cuarto down y Mariota debido a la presión defensiva recibió un sack, acabando con las aspiraciones de una posible voltereta.

Con esto, los Rams aseguran el liderato de la división y con combinación de resultados aún aspiran a tener semana de descanso en la primera semana de playoffs. Por lo pronto, la próxima semana estarán recibiendo a los enrachados San Francisco 49ers. Mientras que, a pesar de las últimas derrotas, los Titans tienen en sus manos la clasificación si derrotan como locales a los Jacksonville Jaguars.