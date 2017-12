AFC: orden del draft y necesidades

Google Plus

En 2017, los Browns no escogieron un 'QB' hasta la segunda ronda. ¿Harán lo mismo esta vez? | Foto: Cleveland Browns

Solamente dos equipos de la AFC no tendrán elección en la primera ronda: los Chiefs y los Texans. En cambio, Browns y Bills podrán escoger dos jugadores en dicha ronda. A continuación, se mostrará el orden para el draft del 2018, indicando delante de cada equipo el número de elección. Junto a ello, se expondrán las principales necesidades de cada conjunto.

1 y 4. Cleveland Browns

El conjunto que todavía no ha ganado y que va camino de registrar un 0-16 tiene dos elecciones en primera ronda (una de ellas vía Houston Texans y que ahora mismo sería la cuarta opción) y en total cinco en las dos primeras tandas. Una vez más, el equipo de Hue Jackson tiene una oportunidad para dar un salto de calidad en el conjunto. Una necesidad evidente es la de un quarterback, pero como sabemos, los Browns no dan ni una en esta posición. Veremos si esta vez apuestan de nuevo por un rookie o siguen aferrándose a Kizer o a otro que ya lleve años. También buscarán seguramente un corredor y un cornerback.

3. Indianapolis Colts

Viendo el rendimiento en ataque del equipo, cualquiera reforzaría cualquier posición, pero confiando en la sana vuelta de Luck, los Colts esperarán a que la situación se revierta totalmente en ataque. Por lo tanto, la prioridad será la de reforzar la posición de linebacker.

6. Denver Broncos

Tras la marcha de Peyton Manning, los Broncos no han encontrado otro líder en ataque. Osweiller volvió tras fracasar estrepitosamente en Houston, pero tampoco fue el que demostró ser cuando Manning terminaba su carrera. Siemian no ha sido regular e incluso perdió la titularidad. En resumen, los Broncos posiblemente buscarán un quarterback de futuro. Junto a ello, la línea ofensiva también necesitaría reforzarse. La defensa, si el ataque se sostiene, no debería sufrir retoques.

7. New York Jets

Otro equipo que deberá buscar un quarterback. Con McCown lesionado y con una edad avanzada y sin un recambio de garantías, los Jets parecen obligados a mirar por esta posición. En un caso parecido a los Broncos, necesitan refuerzos generalizados en ataque, con mucha más atención que en su defensa.

10. Cincinnati Bengals

La fórmula de los Bengals parece ya agotada. Con el tándem Marvin Lewis y Andy Dalton, el equipo parece haberse estancado. No sería raro ver a Cincinnati mirar por un quarterback para el futuro. El juego de carrera tampoco ha brillado, por lo que habría que buscar refuerzos para mejorar esa faceta. Una vez más, otro equipo que deberá mirar más por su ataque que por su defensa.

11. Oakland Raiders

La tan laureada línea ofensiva de los Raiders ha defraudado un poco. Brillante en ocasiones, ha fallado en muchos momentos, sobre todo en el juego de carrera. Puede sonar extraño, pero quizás Oakland debería reajustar su línea. Aun así, la prioridad deberá ser buscar un cornerback de garantías.

12. Miami Dolphins

¿Seguirá Tannehill? Y Cutler en principio solamente tenía contrato por un año, así que habrá que ver si la posición de quarterback será una prioridad o no para Miami. Continuando con el ataque, y más tras dejar ir a Ajayi, el juego de carrera deberá reforzarse. El front seven también necesitará revitalizarse.

16. Los Angeles Chargers

Philip Rivers es el quarterback franquicia, pero como a tantos otros quarterbacks actuales, la edad empieza a jugar en su contra. Quizás este sea el draft en el que los Chargers quieran encarar el futuro con la elección de un quarterback en una buena posición de draft. La línea ofensiva, en su posición de tackle, probablemente será reforzada.

18 y 25. Buffalo Bills

Los Bills tendrán dos elecciones en primera ronda, una de ellas vía Chiefs. Dareus ya no está, así que habrá que buscarle un sustituto de verdad. ¿Lo encontrarán en el draft? Y hay que insistir una vez más en la posición de quarterback. Taylor fue sentado en el banquillo y luego le devolvieron la titularidad, cosa que muestra que definitivamente no convence. Peterman tampoco ha dejado su mejor carta de presentación cuando ha estado sobre el césped.

21. Tennessee Titans

Delanie Walker tiene ya 33 años, así que la posición de tight end puede ser una prioridad. El front seven también puede necesitar refuerzos para el pass rush.

23. Baltimore Ravens

Van de menos a más, pero todos han visto los problemas en ataque de los Ravens. Por lo tanto, Baltimore es otro equipo que deberá priorizar el ataque antes que la defensa en el próximo draft. Las lesiones han sido una plaga para el conjunto de Harbaugh, por lo que en realidad, durante la offseason, habrá muchos refuerzos. La posición de receptor es la máxima prioridad.

27. Jacksonville Jaguars

Sí, otro equipo que deberá buscar mejorar su ataque. Jacksonville necesita un plus en esta faceta. En defensa, ¿alguien tocaría algo? Sin duda, un tight end o incluso un quarterback (no, Bortles no convence) serán posiciones que seguro los Jaguars mirarán con lupa en el draft.

29. Pittsburgh Steelers

Roethlisberger, y después de algunos de sus mensajes dejados esta temporada, no durará para siempre, eso es evidente. Ni tampoco deberían fiarse los Steelers de que el veterano sea otro jugador que se apunta una retirada inmediata. La posición de quarterback debería ser analizada por el staff técnico de forma inmediata. En defensa, no estaría de más reforzar tanto la posición de linebacker como de safety para complementar a los titulares.

31. New England Patriots

Brady es otro quarterback que, lamentablemente, no estará muchos años más en activo (aunque lo pueda parecer). Los Patriots no pudieron retener más a Garoppolo y lo traspasaron a los 49ers. Deducción: tarde o temprano habrá que buscar a otro quarterback que sea el sucesor de Brady. La secundaria ha tenido algunos problemas en algunas fases del campeonato, por lo que un cornerback no estaría de más.

Segunda ronda: Houston Texans

Houston no tendrá elección hasta la segunda ronda. Si bien es verdad que el equipo se vino abajo con la lesión de Watson, la secundaria no ha estado a la altura de las expectativas. Los Texans confían plenamente en la recuperación de Watson, por lo que la posición de quarterback no parece ser una prioridad.

Segunda ronda: Kansas City Chiefs

Otro conjunto que no pescará nada en la primera ronda. En defensa, el equipo de Reid ha concedido muchas yardas en varios partidos, así que la secundaria será una de las prioridades sin ninguna duda, aunque el mejor fichaje será la recuperación de Berry.