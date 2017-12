¿Los Browns son el peor equipo de la historia de la NFL?

Google Plus

Cleveland Browns contra Chicago Beras | Foto Cleveland Browns

Cleveland está a punto de registrar una de las peores marcas en la historia de la NFL, actualmente registran una marca de 0-15, y esperan registrar mínimo una victoria en la semana 17 cuando se enfrenten a Pittsburgh. Una misión que se ve muy difícil y están prácticamente sentenciados a perder todos los partidos de la temporada.

Varias personas creerán que esta es la peor marca de todos los tiempos de la liga, sin embargo como es costumbre en los peores equipos del año, son olvidados completamente. Habrá que recordar a los Lions de Detroit que fue el primer equipo que registró un 0-16 en el 2008 después de una pretemporada en la que ganaron sus cuatro partidos.

A pesar de que habían tenido una pretemporada airosa, era fácil prever que la temporada del 2008 iba a ser difícil, después de que en el 2007 fueron el último equipo a la defensiva en la carrera, permitieron casi 32 puntos por partido y de la ofensiva eran la número 30 de la liga con un promedio de 16 puntos anotados cada semana.

Hay que agregarle los cambios repentinos y bruscos que tuvieron a mitad de temporada, el presidente y gerente general Matt Millen fue despedido, junto con el head coach Rod Marinelli. Fueron remplazados por Tom Lewand como presidente, Martin Mayhew de gerente general y Jim Schwartz como head coach.

Los Browns se han encontrado ante este problema desde hace varias temporadas, un proyecto que no tiene bases lo han condenado, buscaron en DeShone Kizer un milagro para evitar este desastroso récord, sin embargo, lo único que consiguieron fue evitar ser el peor equipo en la historia de la NFL.

Cleveland está un poco lejos de lo que presentó los Lions en el 2008, aunque sea difícil de creer. Dan Orlovsky, Daunte Culpepper y Jon Kitna entre los tres no hicieron lo que Kisher en catorce partidos, no es una postura que presumir, pero de algo podemos estar seguros los Browns a pesar de su mala temporada, y que posiblemente logren el 0-16; no han sido el peor equipo de en la historia de la NFL. Los Lions pueden asegurar que sigan siendo el equipo con los peores registros en una temporada; sólo serán acompañados en el grupo de equipos con 0-16.