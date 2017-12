Cooks y Burkhead, los dos aciertos de New England este 2017

Google Plus

Los New England Patriots buscarán repetir lo hecho en los años 2004 y 2005 cuando lograron el bicampeonato de la NFL, alzando su segundo y tercer Vince Lombardi en aquel entonces; hoy, un plantel algo mermado por distintas lesiones ha sacado a flote el barco y comandados por Tom Brady y Bill Belichick los Patriots han obtenido el campeonato divisional de la AFC East y han clasificado a los playoffs, buscando pelear por su sexto anillo en febrero próximo en Minnesota.

A pesar de ser los actuales campeones de la NFL, los Patriots no se relajaron y en la agencia libre mostraron dotes de querer volver a alzar el máximo cetro, el Vince Lombardi, por lo cual hicieron algunas transacciones para reforzar su roster, sin embargo, por todos los que apostó Belichick y compañía solo dos fueron rentables: WR Brandin Cooks y RB Rex Burkhead.

En VAVEL se ha realizado un análisis del rendimiento de los fichajes que New England realizó en este 2017:

TE Dwayne Allen

El 9 de marzo de 2017 llegó a New England procedente de los Indianápolis Colts con grandes expectativas para cubrir la salida de su colega de posición Martellus Bennett, sin embargo en cuanto a rendimiento se refiere Dwayne Allen no ha cumplido hasta el momento con lo esperado.

Los números de Allen en cuanto a un Tight End han sido preocupantes; en la actual temporada solo ha logrado un total de 10 recepciones para 86 yardas, teniendo un promedio de 8.6 yardas en cada una de esas recepciones. Asimismo, solo ha logrado un touchdown por aire.

Su trabajo, a comparación de su compañero TE Rob Gronkowski (69 recepciones para 1,084 yardas y ocho touchdowns) ha dejado mucho que desear.

CB Stephon Gilmore

El 10 de marzo de 2017 los Patriots anunciaron la firma del exesquinero de los Buffalo Bills, quien se encontraba en la agencia libre. El Corner Back era el jugador con mayor valor en ésta con su contrato de 65 millones de dólares.

Si bien los Patriots firmaron a Stephon Gilmore después de la incógnita que era en aquel entonces el futuro del CB Malcolm Butler, el exBuffalo no ha rendido de la manera que es especulaba, además de que ha sido uno de los jugadores de la defensiva que más holdings ha cometido en contra en la actual temporada, lo cual ha costado tanto puntos en contra para New England como también partidos, ejemplo, contra Carolina Panthers en la semana 4, donde una infracción en los segundos finales abrieron paso a que Carolina ganara el juego mediante un Field Goal.

A pesar de su indisciplina y lo que le costó adaptarse al sistema defensivo comandado por Matt Patricia, Gilmore ha conseguido 47 tackleadas para 59 yardas ganadas, dos tackleadas con asistencia y dos intercepciones.

WR Brandin Cooks

La ex estrella de los New Orleand Saints, Brandin Cooks, fue firmado por los Patriots el 11 de marzo de 2017 a cambio de una selección de primera ronda del Draft 2017 (la 32 de New England).

Si bien el cuerpo de receptores de New England era una aplanadora con Julian Edelman, Danny Amendola, Chris Hogan, Matthew Slater y Malcolm Mitchell, las lesiones terminaron por tocar a este grupo teniendo las bajas de la 'Ardilla' Edelman y Mitchell durante todo el año y de Hogan en la mayoría de los partidos.

Cooks cayó de maravilla para Brady y compañía, ya que ante la ausencia de Edelman, Brandin se ha convertido en el receptor preferido de Tom donde juntos han logrado antes de la semana 17 60 recepciones para mil 003 yardas, seis touchdowns por aire y 32 yardas por acarreo, número nada malos para Cooks.

Junto a Gronkowski, Cooks superó las mil yardas en la temporada, siendo la sexta ocasión en la historia de New England que logra tener a dos receptores que cumplen y rebasan esta marca.

DL Lawrence Guy

Si algo ha adolecido a los de Fóxboro, eso es la defensa y es por ello que Lawrence Guy llegó a New England proveniente de los Ravens.

En la actual temporada ha logrado 53 tackleadas, 22 tackleadas con asistencia y solo una captura al QB rival.

En los últimos juegos que los Patriots han disputado, Guy se ha convertido en uno de los artífices que mantienen al actual campeón dentro del Top 10 de la defensivas del 2017.

RB Rex Burkhead

La partida de LeGarrette Blound a Philadelphia dejó un hueco en la plantilla de corredores de New England. Si bien el equipo cuenta con James White, Dion Lewis y Brandon Bolden, el exBengal aterrizó en Fóxboro para ser uno de los pilares en la ofensiva de los de Belichick esta temporada.

En 64 intentos de acarreo ha logrado 264 yardas con un promedio de 4.1 yardas por tierra. En 30 recepciones ha logrado cinco touchdown por tierra y tres por aire.

Burkhead, ademas de ser un corredor de características enormes al momento de acarrear entre los tackles, convirtiéndolo en el RB #1 de la ofensiva de New England y reforzando un equipo que prácticamente tiene a dos monstruos: James White y Dion Lewis.

RB Mike Gillislee

El egresado de Florida vistió esta temporada por primera vez el jersey de New England proveniente de un archirrival de división: los Buffalo Bills.

104 intentos de acarreo para un total de 383 yardas y un promedio de 3.7 yardas al momento de correr, además de cinco touchdown por aire y una recepción han sido sus números en este 2017.

Si bien los números no son del todo malos para Gillislee, el problema ha sido su inconsistencia debido a lesiones que lo han mantenido marginado en varios partidos de la actual temporada.

WR Phillip Dorsett

Fue firmado por New England al final de la pretemporada 2017 proveniente de los Colts, a cambio, Indianápolis obtuvo al tercer QB de los Patriots, Jacoby Brissett.

La contratación de este WR fue esencialmente para que Nueva Inglaterra reforzara una zona en la que quedó endeble tras las bajas de WR Julian Edelman y CB Cyrus Jones, quienes en los equipos especiales eran pilares en el regreso de patadas.

La llegada de Dorsett no ha influido mucho en el ataque de los de Belichick: nueve recepciones para 168 yardas y un total de siete yardas por tierra sin un touchdown han sido los números del jersey 13 de los Patriots.

QB Brian Hoyer

El canje de QB Jimmy Garoppolo a los San Francisco 49ers por una segunda ronda del Draft 2018 fue una de las bombas de la actual temporada. Los también cinco veces ganadores del Vince Lombardi habían pasado años en el abismo, peleando codo a codo con los Cleveland Browns los últimos sembrados de la Liga.

Hoyer, quien había probado ya suerte como titular en distintos equipos de la NFL no logró cumplir las expectativas esencialmente de los 49ers y estos, al firmar a Jimmy G, decidieron dejarlo en libertad.

Hoyer no tardó en encontrar equipo ya que, luego de la salida de Garoppolo y Brissett de New England, los Patriots decidieron traerlo de vuelta al ser un mariscal con conocimiento del sistema con un contrato por tres años.

Aunque Tom Brady se mantiene en forma y a un gran nivel, Hoyer solo ha tenido algunas participaciones en los últimos minutos de los partidos de la semana 10 y 11 ante Denver y Oakland respectivamente, con la finalidad de solo cerrar ambos cotejos.

LB James Harrison

Apenas esta semana, New England informó la contratación del exlinebacker de los Pittsburgh Steelers, James Harrison, luego de que este fuera cortado una semana antes.

De acuerdo a palabras del propio Harrison, aseguró que hizo tres peticiones a los Steeleres de Pittsburgh para que lo liberaran, y que su arribo a los Patriots fue porque "me prometieron que jugaré" y porque "si mi ex equipo me sacó por razones comerciales, yo también actué por la misma razón".

Pittsburgh buscaba abrir espacio para su Tackle derecho, Marcus Gilbert, y optó por cortar al veterano Harrison a pesar de que éste ha sido el líder de capturas de la franquicia.

Pros: Harrison llega a New England a reforzar una defensa tocada, que con trabajos se ha llegado a posicionar en el Top 10 de la NFL de mejores defensivas, sin embargo, tras las bajas de LB Dont'a Hightower y que LB Shea McClellin y DT Vincent Valentine no han podido recuperarse, además del sufrimiento constante que la propia defensiva ha tenido durante la presente temporada a base de castigos y puntos permitidos, Harrison podrá comandar ésta y tomar un papel de líder dentro de la misma.

Otra ventaja podría ser al momento de capturar al QB contrario, papel que en los Patriots ha tenido poco auge en los últimos años. Harrison es especialista en ello.

Además de ser un LB, Harrison puede ocupar la posición de Defensiva End sin problema alguno.