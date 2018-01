Victoria titánica que vale unos playoffs

Los Tennessee Titans debían ganar y ganaron. En la última jornada de temporada regular, se impusieron a los rivales (y campeones) divisionales, los Jacksonville Jaguars, por 15-10. Con el triunfo y dados los resultados de los otros equipos que todavía estaban implicados en la lucha por las plazas de Wilcard, los Titans quedan como quintos clasificados de la AFC y de esta forma, se ganan una plaza en la primera ronda de playoff, donde visitarán a los Kansas City Chiefs. Hacía nueve temporadas que Tennessee no lograba meterse en playoff.

Sufrimiento controlado

Como no podía ser de otra forma, los Titans lo consiguieron pero sufriendo. Llegaron al último período con una ventaja de 12 puntos pero aun así, a alguno se le aceleró el corazón más de la cuenta. No fue hasta que Marcus Mariota, en tercer down y a falta de poco más de dos minutos para el final, se sacó de la manga una gran jugada personal al no encontrar a ningún receptor libre. Arriesgó y corrió para finalmente conseguir el primer down que daría el triunfo final a Tennessee. En un partido donde los ataques fueron superados por las defensas, Mariota solamente lanzó para 134 yardas, pero consiguió 60 yardas de carrera, incluida la jugada narrada en este párrafo.

Al empezar el último cuarto el partido parecía controlado para los locales con 15-3. Pero entonces vino el desastre con un mal entendido en la entrega de Mariota a Derrick Henry. Ambos chocaron y el balón salió disparado. Yannick Ngakoue tuvo todo el tiempo para recoger el balón y llevarlo a la otra endzone. 15-10 y a temblar.

Pero el tembleque fue más por el resultado que por el peligro real de los Jaguars. Una vez más, Jacksonville brilló en defensa pero en ataque dejó mucho que desear. En total perdieron el balón cuatro veces, dos de ellos fueron intercepciones de Kevin Byard (la última de ellas a falta de 10 segundos cerrando del todo el encuentro) y en total, poco más de 200 yardas ofensivas. Los de Florida cierran la temporada regular con dos derrotas consecutivas y han pasado de tener opciones de luchar incluso por la primera plaza de la AFC a quedar terceros y con un mal sabor de boca.

Emoción fea

No fue, por cierto, un partido muy atractivo de cara al espectador. El primer cuarto sobró y la verdadera acción no vino hasta iniciado el segundo, cuando de repente, un screen de los Titans acabó con Henry anotando un touchdown de 66 yardas. El extra point fue bloqueado y no faltó mucho para que los Jaguars lo retornaran, pero se quedaron cortos. A pesar de ello, reaccionaron bien y Josh Lambo transformaba un buen drive con 3 puntos. Antes de llegar al descanso, Tennessee tuvo tiempo de meter dos field goals (en los pies de Ryan Succop), uno de ellos tras provocar Adoree Jackson un fumble a Keelan Cole recuperado por Jayon Brown. Una cómoda ventaja que los Titans no dejarían escapar, como ya está contado.

Como campeones de la división AFC Sur, los Jaguars jugarán en casa recibiendo a los Buffalo Bills en uno de los partidos de Wildcard de la AFC; el otro lo disputarán los Titans, quintos clasificados de la conferencia y segundos de la AFC Sur, y deberán vencer en el campo de los Kansas City Chiefs si quieren seguir en competición. Se vienen los playoff, y ambos conjuntos todavía no han dicho la última palabra.