Pese a la derrota en los últimos segundos, los Saints se proclaman campeones divisionales de la NFC Sur

Google Plus

New Orleans Saints

Tampa Bay Buccaneers: J. WINSTON: 28-51, 363 YDS, 1 TD, 3 INT // P. BARBER: 17 ACARR, 71 YDS, 1 TD // C. GODVIN: 7 REC, 111 YDS, 1 TD // M. EVANS: 5 REC, 55 YDS.

New Orleans Saints: D. BRESS: 22-30, 245 YDS, 1 TD // A. KAMARA: 9 ACARR, 44 YDS, 1 TD; 6 REC, 84 YDS // M. THOMAS: 6 REC, 94 YDS // Z. LINE: 1 REC, 3 YDS, 1 TD.

Si los Tampa Bay Buccaneers hubiesen jugado de la manera en cómo lo hicieron contra los Saints durante toda la temporada, muy probablemente estarían en zona de calificación, sin embargo, la poca consistencia y las lesiones en varias posiciones claves, evitaron que los ‘Bucs’ estuvieran dentro de los primeros lugares.

Por otra parte, los Saints sufren un duro golpe con esta derrota después de mostrarse como un equipo sólido en el transcurso de la campaña, puesto que en la recta final tuvieron un par de derrotas que hacen dudar con qué nivel llegaran a playoffs.

El partido comenzó de forma extraordinaria para los locales, teniendo una buena serie ofensiva y moviendo las cadenas en varias oportunidades hasta que llegó el acarreo de Barber de una yarda, para marcar el touchdown y ponerse al frente 7-0.

Inmediatamente, los Saints reaccionaron con una devolución del novato sensación Kamara de 106 yardas para empatar el duelo a siete; En el siguiente drive, Winston tuvo su primera equivocación al ser interceptado por Williams y Bress no desaprovechó esta oportunidad. Primero, con un envío de poco más de 45 yardas a Thomas y, posteriormente, en acarreo de Kamara de siete yardas, le dieron la voltereta al juego.

Para el segundo cuarto, Tampa volvió a hilvanar una buena serie ofensiva que terminó con acarreo personal de Winston de una yarda para la anotación. Sin embargo, fallaron el punto extra, quedando el score 14-13.

Fake punt errado

Cuando los Saints se preparaban para realizar un field goal para aumentar la ventaja a cuatro, decidieron ir con una jugada sorpresa, en la que el pateador se convirtió de corredor para llegar al first down, aunque la defensiva no cayó en el engaño y se quedó a unas yardas de conseguirlo.

En esa misma serie, Winston tuvo su segunda equivocación a al ser nuevamente interceptado; el primer medio acabó con un sack para el quarterback de los ‘Bucs’.

El tercer cuarto inició de la misma forma en que terminó el primer medio, con Winston muy impreciso y cuando estaban dentro de la 30 de New Orleans, bajó presión de los defensivos soltó el pase para su tercera entrega del día. New Orleans, aprovechó el error para capitalizarlo con tres puntos gracias al field goal de 48 yardas de Lutz.

La jugada clave del partido llegó cuando Tampa Bay se vio forzado a entregar el ovoide en tres jugadas y fuera, pero en el retorno el jugador de los Saints soltó el ovoide dentro de su yarda 10 y Johnson la regresó siete yardas para el touchdown y darle ventaja a los locales 20-17.

Bress bajó presión fue muy efectivo y comandó otra serie ofensiva que culminó con el touchdown a Line de tres yardas, tomando de nueva cuenta la ventaja los Saints 24-20; Tampa Bay se acercó en el marcador con el field goal de 42 yardas de Murray.

Críticos últimos dos minutos

Después de una serie en la cual Bress se vio presionado y obligado a entregar el balón, con menos de dos minutos en el reloj Winston retomó la posesión de la pelota y en cuarta y diez dentro de su yarda 10, lograron mover las cadenas. Sucesivamente, Tampa Bay avanzó lo suficiente para poder hacer el field goal para ganar el partido, sin embargo, Winston se animó a lanzar un pase profundo y encontró a Godwin en envío de 39 yardas para darle la vuelta. Con nueve segundos en el reloj, los locales hicieron la conversión de dos puntos con pase a Evans, dejando el marcador 31-24.

Los Saints, gracias a la victoria de los Falcons, se proclaman campeones divisionales y el próximo domingo estarán enfrentando a los Carolina Panthers en la ronda de comodines de la NFC.