Parte de bajas - Semana de Wildcard

Google Plus

DeMarco Murray se perderá el partido ante los Chiefs | Foto: Tennessee Titans

Pocas temporadas han sido tan desastrosas en cuanto a lesiones como la del 2017. Un sinnúmero de equipos tuvieron que reajustar y muchos de ellos sufrieron alguna ausencia importante que los privó de pelear un puesto en los playoffs. Para continuar con la desafortunada costumbre de esta campaña, los duelos de comodín no estarán exentos de este tipo de situaciones.

Tennessee Titans vs Kansas City Chiefs

Titans:

- DeMarco Murray. El número 29 de los Titans no estará disponible para enfrentar a los Chiefs, luego de una lesión en la rodilla. Por lo tanto, Derrick Henry asumirá un rol protagónico en el backfield de Tennessee, donde ha demostrado buenos resultados, por lo que los aficionados de los Titans no deberían estar del todo preocupados. El ex ganador del trofeo Heisman cuenta con buenos registros en una temporada en la que Murray ha tenido bastantes altibajos.

Chiefs:

- Philip Gaines. El esquinero de Kansas City fue colocado en la reserva de lesionados por un problema en el codo. La defensiva secundaria de los Chiefs sigue siendo liderada por Marcus Peters, quien se encuentra saludable, pero pudieran verse en complicaciones si alguno de los titulares se lesiona, ya que Gaines ha sido uno de los principales recambios en la defensa.

El liniero defensivo Tamba Hali y el tackle defensivo Jarvis Jenkins son unas de las principales preocupaciones de Andy Reid, pues su participación dependerá de la evolución de sus lesiones.

Atlanta Falcons vs Los Angeles Rams

Falcons:

- Andy Levitre. El guardia titular de los Falcons continuó empeorando de su lesión en el trícep, por lo que fue colocado en la reserva de lesionados y se perderá el resto de la postemporada. En su lugar entrará Ben Garland, quien tendrá una misión realmente complicada: poder detener a Aaron Donald.

Rams:

El equipo de Sean McVay fue uno de los ganadores en cuanto a las lesiones importantes esta temporada. Los Rams no cuentan con ningún jugador clave fuera para encarar su regreso a la postemporada. Los únicos jugadores a los que mantendrán en la mira son el receptor Pharoh Cooper y el safety Blake Countess.

Buffalo Bills vs Jacksonville Jaguars

Bills:

- Shareece Wright. El esquinero de Buffalo continúa en el protocolo de conmociones, por lo que su aparición en el partido ante los Jaguars está en duda. Wright también se ha ausentado en las prácticas de la semana.

Dentro de los jugadores a seguir antes del partido se encuentra LeSean McCoy, quien si bien se ha ausentado de algunas prácticas, también es posible que se encuentre activo para el partido del fin de semana. La lesión en el tobillo del corredor de los Bills parece no ser tan mala como parecía en primera instancia.

Jaguars:

La principal baja que pudiera tener el conjunto de Jacksonville es Marqise Lee. El receptor continúa arrastrando una lesión en el tobillo que lo mantendrá fuera de las prácticas, aunque el equipo se encuentra optimista en cuanto a su participación ante los Bills.

Carolina Panthers vs New Orleans Saints

Panthers:

Las principales preocupaciones de Carolina de cara al último partido de la semana de comodines se encuentran con Devin Funchess y Matt Kalil. El receptor no ha participado en algunas prácticas, aunque se trata de darle descanso al hombro que le había causado problemas. Por otro lado, el tackle se ausentó de los entrenamientos debido a una enfermedad, pero su rol en el partido ante los Saints sigue optimista.

Saints:

Drew Brees y compañía lucen listos para enfrentar el tercer partido de la temporada ante los Panthers. Michael Thomas ha vuelto a practicar completamente, al igual que Senio Kelemete el centro del equipo. Las únicas dudas aparecen con Trey Hendrickson y Terron Armstead, aunque ninguno de los dos ha sido declarado fuera para el encuentro del fin de semana.