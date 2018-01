Del Wild Card a la Super Bowl

Foto: Green Bay Packers

Los playoffs están a nada de arrancar con duelos sumamente atractivos para iniciar la búsqueda del nuevo monarca, en caso de que los New England Patriots no logren el bicampeonato. Titans, Bills, Falcons y Panthers son los equipos que no ganaron su división, pero que debido a su récord les alcanzó para clasificar. Jaguars, Chiefs, Rams y Saints consiguieron ganar sus respectivas divisiones, sin embargo, no se posicionaron como los dos mejores lugares de sus conferencias, por lo que tendrán que disputar este duelo.

En nueve ocasiones un equipo que disputó la ronda de Wild Card llegó hasta el Súper Bowl. La escuadra más reciente en hacerlo fueron los Baltimore Ravens en el 2012.

Raiders 1980

Justo en esa temporada los Raiders cumplían 20 años y lograron llegar hasta el campeonato. Con récord de 11-5, terminaron como segundos en la división por criterio de desempate con los San Diego Chargers. La defensiva fue la mejor de la liga en intercepciones y pérdidas de balón, aunado a la capacidad de Jim Plunkett, quien entró en relevo tras la lesión de Dan Pastorini.

En la ronda de comodines no tuvieron problemas y en casa derrotaron a Houston. Posteriormente derrotaron a los Browns 14-12 en un juego bastante reñido y en la final de conferencia cobraron revancha derrotando a los Chargers 34-27. En la Super Bowl XV se impusieron a los Philadelphia Eagles 27-10.

Broncos 1997

Un equipo que se había quedado en el intento de ser campeones años atrás, bajo el mando de John Elway consiguieron el campeonato. Durante la temporada regular quedaron con marca de 12-4, sin embargo, quedaron un juego atrás de Kansas City por lo que jugaron el partido del Wild Card derrotando fácilmente a los Jacksonville Jaguars. De visitantes derrotaron a los Chiefs y en la final de la Conferencia Americana se impusieron a Pittsburgh 24-21, equipo con el que había perdido en la temporada regular. Para la Super Bowl XXXll gracias a su defensiva derrotaron a los Green Bay Packers 31-24.

Ravens 2000

Después de cinco temporadas en Baltimore, los Ravens se alzaron con el título Vince Lombardi. En la temporada regular acabaron récord de 12-4, pero quedaron segundos de su división. Durante todos los playoffs se vieron muy fuertes, sobre todo a la defensiva con la incorporación de Jamal Lewis. En juego de comodines le ganaron a Denver 21-3. Viajaron a Tennessee para derrotar a los Titans y se proclamaron campeones de la conferencia americana al imponerse 16-3 a los Oakland Raiders; mientras que en la Super Bowl XXXV derrotaron contundentemente a los New York Giants 37-7.

Steleers 2005

De nueva cuenta un equipo de la conferencia americana lograría la hazaña, ya que los Steleers en el 2004 habían caído en la final de conferencia ante los Patriots, esta vez de la mano de Roethlisberger, Bettis, Ward, Polamalu y el head coach Bill Cowher conquistaron el anillo. En la temporada del 2005 acabaron segundos divisionales con marca de 11-5. En el juego de comodines se dio la aparatosa lesión a Carson Palmer y los Steleers ganaron de visita 31-17. Visitaron a los Colts de Manning y sorpresivamente salieron con la victoria 21-18. En el campeonato derrotaron a Denver, convirtiéndose en el primer equipo en ganar todos sus juegos de postemporada de visitante. En la Super Bowl XL derrotaron a Seattle 21-10, declarando al receptor Ward como el MVP del juego.

Colts 2006

Tras su eliminación con los Steleers, Indianapolis de la mano de Manning, Harrison y compañía lograron el récord de 12-4, adjudicándose la división sur. En la ronda de comodines derrotaron en casa a los Kansas City Chiefs; viajaron a Baltimore para derrotar a los Ravens y cerraron en casa en un duelo más de la rivalidad Manning-Brady que favoreció a los Colts 38-34. En la Súper Bowl XLl al verse abajo por un gran regreso de patada de David Hester, se llevaron el anillo al ganar 29-17 a los Chicago Bears, en donde Peyton se llevó el galardón al MVP.

Giants 2007

New York se puso en la campaña 0-2 al perder con Dallas y Green Bay, sin embargo, hilvanó seis victorias consecutivas y terminó con récord de 10-6, entrando en el sembrado número cinco como equipo comodín, debido a que en la última fecha perdió contra los New England Patriots. En los playoffs derrotó a Tampa Bay y después cobró venganza contra Dallas y Green Bay (el último partido de Brett Favre con los Packers). Se proclamó campeón de la Super Bowl XLII al vencer y quitarle la temporada perfecta a los New England Patriots en la última serie ofensiva, en donde Eli Manning ganó el trofeo al MVP.

Los Giants se convirtieron en el primer equipo de la Conferencia Nacional en entrar como comodín y ganar trofeo Vince Lombardi.

Packers 2010

Ahora fue el turno de Green Bay comandado por Aaron Rodgers. Los Packers acabaron con récord de 10-6, un partido detrás de los Chicago Bears lo que les obligó a jugar el Wild Card derrotando a Philadelphia. Después le propiciaron un descalabro a Atlanta y viajaron al Soldier Field para imponerse a sus rivales divisionales, los Chicago Bears, 21.14. En la inédita Súper Bowl ganaron su cuarto anillo venciendo a los Pittsburgh Steelers 31-25, en la que Rodgers lanzó para más de 300 yardas, tres touchdowns y se convirtió el jugador más valioso del choque.

Giants 2011

Con récord de 9-7 les alcanzó para ser campeones divisionales tras derrotar a los Dallas Cowboys en la última fecha. El primer juego de postemporada lo jugaron de local y no tuvieron problemas con los Atlanta Falcons. Posteriormente, derrotaron a Green Bay en el Lambeau y en un partido memorable, se impusieron en tiempo extra a los San Francisco 49ers. Por segunda ocasión enfrentaron a los New England Patriots derrotándolos 21-17; los Giants se convirtieron en el primer equipo de la NFC en ser campeones tras haber entrado a playoffs como el sembrado número cuatro.

Ravens 2012

Joe Flacco fue la excepción en los últimos años en la Conferencia Americana al convertirse en el primer quarterback que no fuese Manning, Brady o Roethlisberger en llegar a la máxima justa en los últimos años.

Con marca de 10-6, ganaron el título de la AFC Norte. En la ronda de comodines vencieron a los Colts; en partido divisional y tras doble tiempo extra derrotaron a los Broncos 38-35 y en la final de conferencia fueron capaces de sacar el triunfo de Foxboro y ganarle a los Patriots 28-13. Los hermanos Harbaugh se enfrentaron en la edición XLVII y con todo y apagón de luces, salieron con la victoria 34-31 sobre los San Francisco 49ers.