Jugadas extrañas y divertidas de la NFL

Mariota se estira para anotar el touchdown | Foto: NFL

El duelo entre los Chiefs y los Titans en la Wild Card dejó una jugada que seguramente pase a la historia de la NFL.

Marcus Mariota, quarterback de los de Tennessee, lanzó un pase de touchdown a él mismo. Sí, como lo leen. Suena raro pero es así. Al menos técnicamente, pues en realidad es un pase defendido que Mariota hace el esfuerzo de coger antes de que caiga incompleto.

Es una jugada que representa a la perfección la mítica remontada que llevaron a cabo los Titans en Arrowhead, ya que, al igual que está jugada, nadie sabe cómo pudo ocurrir.

Esto nos lleva a investigar un poco en la historia de la liga, con el fin de encontrar jugadas como la de Mariota, curiosas, divertidas, inusuales... Algunas, además, marcaron hitos históricos en la NFL.

Estas son algunas de las jugadas más extravagantes de la historia:

El doble fumble que acabó en touchdown

Los Chargers se encontraban a dos yardas de la end zone a falta de 25 segundos para el descanso. En una jugada de power run el corredor pierde el balón, que sale rebotado y es recuperado por un defensor de los Cardinals. No se le ocurrió mejor idea que pasar el balón hacia atrás para que un compañero tratará de retornarlo. El resultado fue trágico para el equipo de Arizona pero muy cómico para el espectador, ya que al jugador se le escapó el balón entre las manos y el tight end de los Chargers, Phillips, recuperó y anotó touchdown.

El auto-forced fumble de los Giants

Con los Jaguars abajo por 4 puntos y con posesión para ganar el partido a falta de 16 segundos , el pase del quarterback es interceptado por un Flewis, de los Giants.

Hasta ahí todo normal, pero, al tratar de retornarlo, es placado en su propia end zone por un compañero, cuyo único objetivo era conseguir un touchback para cerrar el partido. Sin embargo, para desgracia de los de Nueva York, el placaje fuerza el fumble y los Jaguars lo recuperan dentro de la zona de anotación, consiguiendo seis puntos para ganar el partido y dejar a los Giants con cara de no saber qué había pasado.

La “jugada maestra” de Chuck Pagano

Una jugada muy divertida de la historia reciente de la NFL es la “trick play” que se sacó de la manga el entrenador de los Colts en un partido frente a los Patriots.

En cuarto down y 3, decidió desplazar a todos los jugadores a la derecha de campo y dejar en la línea de scrimmage a dos, el que hizo el snap y el que trató de llegar al primer down. No obstante, al ser cuatro jugadores de los Patriots los que defendían al corredor, éste fue parado y la confusión se hizo latente en todo el estadio. El resultado de la jugada fue una penalización y pelota para New England. ¡Grande Pagano!

El “Bumerooski” de Lorenzo Neal

El fullback de los Chargers logró un touchdown con la clásica jugada “Bumerooski”. Phillip Rivers le entregó el balón entre sus piernas y ejecutó lo que parecía una jugada de handoff al corredor. Neal se quedó con el ovoide y corrió hasta la end zone en medio de la confusión de la defensa. ¡Bien jugado, Chargers!

La milagrosa recepción de Freeman que salvó a los Packers

El partido entre Packers y Vikings estaba empatado a 20 en la prórroga y Favre tenía posesión en tercer down para ganar el partido. Lanza en profundo y el pase parece ser defendido por el cornerback de Minnesota. Sin embargo, el balón cae mágicamente en las manos del receptor Freeman, que consigue anotar un touchdown milagroso que salvaba la temporada de los Packers. ¿Suerte o habilidad?

'The Immaculate Reception’, jugada mítica a la vez que curiosa

Para terminar esta recopilación, no podía faltar una de esas jugadas históricas que reciben un nombre y se quedan grabadas en las retinas de todos los aficionados. 'The Immaculate Reception’ sirvió a los Steelers para vencer el duelo de ronda divisional de los playoffs de 1972 ante los Raiders.

Terry Bradshaw se dispone a lanzar un pase que se antoja vital. El cronómetro se acerca a 0 y los Raiders ganan 7-6 a los Steelers. El pase de Bradshaw para John Fuqua es bien defendido por la defensa y la jugada parece estar acabada. Sin embargo, aparece de repente Franco Harris corriendo hasta anotar un touchdown milagroso. Nadie sabía qué había pasado, pero al revisar las imágenes la situación se aclara. El pase rebotado llega de una manera casi mágica a las manos del mítico corredor de la franquicia acerera.

De hecho, se cuenta que aún hay aficionados en Oakland tratando de entender la jugada.