Claves para la victoria de Titans en Foxborough

Vienen los Tennessee Titans de dar el campanazo la semana pasada en su visita que tuvieron al Arrowhead Stadium, partido en el cual vinieron de atrás en la segunda mitad para remontar una desventaja de (21-3) ante los Chiefs y colarse en está ronda. Ahora el equipo dirigido por Mike Mularkey quiere dar una campanada en la Conferencia Americana venciendo a Nueva Inglaterra, aquí repasaremos las claves para la escuadra visitante.

El motor de este ataque y no solo de la parte que produce puntos, sino de todo el equipo se llama Marcus Mariota que en buena parte a su gran actuación en Kansas City pudo lograr Tennessee la épica remontada de 19 unidades en la segunda mitad del encuentro. Los números de hawaiano no son nada de otro mundo, tuvo 195 yardas en 19 de 31 intentos logrados. Pero no es lo que genera en estadística el QuarterBack, sino que aporta más; como el bloque que hizo en la última jugada del partido a su corredor Henry para finiquitar el partido.

Ofensiva balanceada

Desprendido del punto donde se analizó al número 8 de los Titanes, son las diversas armas con las que cuenta Marcus en su ofensiva. Empezando por el novato Henry que poco a poco con el paso de las jornadas se fue haciendo de un puesto como el Running Back 1 del equipo. Además de esto, el cuerpo de receptores es muy respetable, contando como la opción número uno al Tight End Delanie Walker que se ha alzado sobre el experimentado receptor Erick Decker. Por lo que en los momentos de presión, Mariota puede estar convencido que tendrá manos seguras para lograr el 1&10 o el pase de Touchdown.

Tiempo a Brady

Se medirán los Titans a uno de los ataques más peligrosos de toda la NFL que es encabezado por Tom Brady, uno de los jugadores que está considerado como de los mejores de la historia. Para pararlo, deberá empezar la ofensiva por tener tiempos prolongados dentro del emparrillado para dejar a Brady en el banquillo. Una vez que este dentro el ganado de 5 Súper Bowl, deberá haber mucha presión y tratar de también hacer una marca especial a Rob Gronkowski; porque Tennessee ya vio que dejando en blanco a las alas cerradas puede ser factible la victoria, como con Kelce la semana anterior.

Ataque por tierra

Una de las claves para la victoria del fin de semana pasado fue Derrick Henry que afrontó el reto por primera vez en la campaña de ser el corredor principal del equipo, esto debido a la lesión en la rodilla del veterano DeMarco Murray que seguirá en duda para este sábado ante Patriots. Henry mostró su valía y es una estrella en proceso, para que Tennesse pueda tener algo de vida en el partido que se jugará en el Gillette Stadium deberá tener una actuación que supere las 100 yatdas y que sea la válvula de escape para Mariota cuando sea presionado.