Horarios y dónde ver por TV en España y México la semana 'Divisional' de NFL

Google Plus

Saints vs Vikings es el platillo más atractivo de la semana | Foto: NFL

Para muchos expertos, este fin de semana de NFL es la mejor en todo el año, compitiendo al tú por tú con la del Súper Tazón. Este nivel se alcanza en los cuatro partidos de la semana debido a que llegan los mejores a esta instancia, unos con ritmo ya de postemporada tras ganar en la semana de comodines y los equipos locales descansados y con todos sus jugadores sanos para buscar el boleto a la Final de Conferencia.

La cartelera se abrirá en el Llinconl Financial Field casa de los Phialdelphia Eagles que llegan como el sembrado número uno de la Conferencia Nacional, pero que por primera vez desde 1970 no llegan como favoritos; debido a la lesión de su mariscal de campo Carson Wentz. En frente tendrán a los Atlanta Falcons que vienen de anular a la mejor ofensiva de la liga (Los Ángeles Rams) a solo 13 puntos y ahora contra los Eagles buscarán clasificar por segundo año seguido al partido de campeonato de la Nacional.

Para el juego del sábado por la noche, se viajará hasta Foxborugh donde los New England Patriots buscarán hacer válido el pronóstico de 14 unidades y dejar de lado las especulaciones que se tienen que hay problemas en el vestidor. Su rival será la escuadra que ejecutó la mayor sorpresa del fin de semana anterior: Tennessee Titans que quiere volver a dar la campanada. No será nada fácil y es que Marcus Mariota debe tener un partido redondo, no solo una mitad como la semana anterior en Kansas City.

Ya en el tradicional domingo a medio día, se tendrá una gélida temperatura en el Heinz Field donde los Pittsburgh Steelers tratarán de enterrar sus fantasmas de la semana 5 donde su rival de este fin de semana los borró del emparrillado. Hablamos de los Jacksonville Jaguars, equipo que tiene una de las ofensivas más limitadas de la postemporada, pero que la defensa número 1 en varios aspectos les da esperanza. Muchas de las aspiraciones del cuadro de Jaguars deberá estar en parar al 'Big Ben' con su defensa y que Leonard Fournette repita su actuación de ese partido de temporada regular donde corrió para más de 100 yardas y anotó dos Touchdowns.

Para cerrar con broche de oro, la sede del Super Bowl de este año, el US Bank Stadium albergará a los Minnesota Vikings con la ilusión de ser el primer equipo en la historia de jugar como locales el partido grande. Case Keenum tendrá su prueba de fuego en postemporada para comandar a su equipo que junto a la defensa le da esperanza a los de Minneapolis de ganar. Su rival serán los New Orleans Saints que tiene el equipo más balanceado de la Nacional con Drew Brees en los controles y teniendo al fenómeno Michael Thomas como receptor. Si no llegará a funcionar el ataque por aire, Alvin Kamara y Mark Ingram que se combinaron para 1,500 yardas en la temporada.

Horarios y dónde ver por TV en España y México la semana Divisional de NFL