Comandados por Foles, los Eagles avanzan a la final de la NFC

El mejor equipo de la Conferencia Nacional, Philadelphia Eagles, recibió en el Lincoln Financial Field al tercer puesto de la División Sur, Atlanta Falcons, para disputar el primer partido de la ronda divisional. Los planes no le estaban saliendo al local, pues durante tres cuartos se mantuvo en desventaja y fue gracias a dos goles de campo que finalmente le dio la voltereta al marcador para obtener el primer boleto de las finales de conferencia.

Atlanta no se dejó intimidar

Philadelphia comenzó con el pie izquierdo el partido, ya que en la tercera jugada de su primera serie ofensiva sufrió un fumble, el cual fue recuperado por Keanu Neal. Atlanta no padecía del pánico escénico y esto lo demostró al ser el primero en borrar el cero del marcador con el gol de campo de 33 yardas de Matt Bryant.

Fue hasta el segundo cuarto cuando los Eagles respondieron con un touchdown de LeGarrette Blount, el cual tuvieron que arriesgarse a intentarlo en su cuarta oportunidad, pues en un principio los árbitros habían indicado que la jugada anterior había sido anotación de Nick Foles, quien recuperó el balón que había perdido Corey Clement; sin embargo, en la revisión de la jugada anularon los seis puntos y tuvieron que jugársela. El punto extra no ocurrió porque Jake Elliott falló la patada.

Los Falcons no se quedaron con los brazos cruzados y rápidamente actuaron sumando siete puntos. Devonta Freeman fue el encargados de hacer una carrera de seis yardas para llegar a la zona prometida. Para su fortuna, Bryant no falló el punto extra como es costumbre y se mantenían arriba por cuatro puntos.

Con solo un segundo en el reloj, Philadelphia no desaprovechó la oportunidad de acercarse más a su rival y volvió a darle el voto de confianza a su pateador, quien es esta ocasión no falló el gol de campo que dejó temporalmente el partido 10-9.

Philadelphia cambió la dirección del partido

Las emociones se reanudaron después del medio tiempo y la historia del Super Bowl LI se volvía a repetir, Atlanta permitió seis puntos sin respuesta, los cuales fueron suficientes para que Philadelphia se proclamara ganador.

El primer gol de campo ocurrió en los últimos 15 segundos del tercer cuarto, puntos que significaron la pérdida de la ventaja que mantuvieron durante casi tres periodos. El marcador momentáneo era de 10-12 y Falcons no pudo concretar para volver ponerse arriba.

Para el último cuarto la situación empeoró para el visitante, pues nuevamente Jake Elliott apareció para dejar el marcador 10-15, resultado que se mantuvo hasta el pitazo final.

Sin embargo, Atlanta no dejó de intentar llegar a la zona del rival, pero para entonces el pánico escénico ya se había hecho presente. Los aficionados de Philadelphia no dejaba de hacer ruido para desconcentrar al rival de la División Sur, además que la defensiva hizo efectivo su trabajo y tampoco dejó de presionar a Matt Ryan. No dudaron en aprovechar su última oportunidad, pero para su infortunio Julio Jones no pudo capturar el pase de Ryan, fue así como la historia se había escrito. Philadelphia consiguió avanzar al juego por el campeonato de la Conferencia Nacional y solo tiene que esperar el día de mañana para conocer quién será su rival, el cual saldrá del enfrentamiento entre New Orleans Saints vs Minnesota Vikings.

La suerte estuvo del lado de los Eagles

Se jugaban los últimos segundos de la primera mitad cuando una extraña jugada ayudó a que Foles no fuera interceptado y Philadelphia mantuviera la posesión del ovoide. Keanu Neal realizó un gran salto para capturar el pase de Nick Foles, pero su rodilla ayudó para que el receptor de los Eagles atrapara de regreso el balón.