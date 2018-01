¿Los Vikings romperán la maldición de ser el primer equipo en la NFL en jugar una Super Bowl en casa?

Google Plus

Foto: Minnesota Vikings

Con 10 segundos en el reloj, a más de 60 yardas de la zona de anotación y sin tiempos fuera, Minnesota necesitaba de un milagro para ganar el partido, sin embargo, el milagro ocurrió; Case Keenum lanzó el ovoide a Diggs, quien mantuvo el equilibrio dentro del terreno y, tras el pésimo accionar defensivo de Williams, se escapó por toda la banda logrando el touchdown.

Con la victoria ante los Saints, Minnesota se convirtió en el primer equipo que tendrá la sede de la Super Bowl en, por lo menos, llegar a la final de conferencia, aunque dicho partido lo disputará de visitante ante los Philadelphia Eagles y en caso de ganarlo, curiosamente por cuestiones administrativas, sería visitante en su propio estadio.

Miami Dolphins 1994

El equipo de Florida acabó la temporada con 10 ganados y seis perdidos en el primer lugar de la división por criterios de desempate con los New England Patriots. En el primer partido en la ronda de comodines, tuvieron su segundo enfrentamiento en playoffs Dan Marino contra Joe Montana, el cual ganaría el equipo de Miami como local ante los Kansas City Chiefs. En el siguiente enfrentamiento, les tocó viajar a San Diego para enfrentarse a los Chargers, a pesar de tener ventaja al medio tiempo 21-6, los Dolphins no pudieron mantener la distancia y terminaron perdiendo por un punto, dando fin a sus aspiraciones para llegar al campeonato de la AFC.

Miami Dolphins 1998

Después de concluir con un récord de 10-6 quedando segundos en la división detrás de los New York Jets, los Dolphins clasificaron a playoffs. En el primer juego de postemporada, de la mano de Dan Marino y tras un juego muy apretado que se decidió hasta el último cuarto, los Dolphins salieron con la victoria 24-17 ante los Buffalo Bills. Para el siguiente cotejo, les tocó visitar Denver y poco pudieron hacer, ya que fueron derrotados ampliamente por John Elway y los Broncos 38-3, dando fin a la temporada.

Houston Texans 2016

Con una campaña de muchos altibajos y gracias a una división muy floja, los Texans se coronaron campeones divisionales con marca de 9-7 por criterios de desempate con los Tennessee Titans. En el wild card midieron fuerzas ante los Oakland Raiders en su casa, con Brock Osweiler de quarterback, se impusieron a los Raiders quienes no contaron con la presencia de Derek Carr. En la ronda divisional visitaron a los New England Patriots y, a pesar de que dieron batalla en el primer medio, terminaron por caer 34-16 ante Tom Brady y compañía. Además, los Texans se convirtieron en el primer equipo que no fuese Miami, en ganar un duelo de playoffs cuando iban a ser sede de la Super Bowl.

Los Vikings son el primer equipo de la NFC en clasificar a playoffs y tener semana de descanso cuando su estadio recibirá la Super Bowl, además, son el tercer equipo en ganar un partido de postemporada de local y el primero en alcanzar la final de conferencia, donde enfrentarán al sembrado número uno en el Lincoln Financial Field.