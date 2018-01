Mike Tomlin y Sean Payton dirigirán el Pro Bowl 2018

Google Plus

Foto: NFL

Casi un mes después de que se dieran a conocer las listas de los jugadores elegidos al Pro Bowl, los equipos ya cuentan con sus entrenadores en jefe. Las mentes detrás de los Pittsburgh Steelers coordinarán a la Conferencia Americana, mientras que las de los New Orleans Saints harán lo propio con la Conferencia Nacional.

Además del grupo de entrenadores, cada conferencia también contará con el apoyo de dos ex jugadores, uno defensivo y otro ofensivo, que se denominarán como Capitanes Leyendas. El equipo liderado por Mike Tomlin se verá ayudado por el ex corredor de los Chargers, LaDanian Tomlinson y por el ex defensivo Jason Taylor. Por otro lado, Sean Payton será auxiliado por Warrick Dunn y el linebacker del Salón de la Fama, Derrick Brooks.

Tanto Tomlin como Payton fueron eliminados de la postemporada el pasado domingo 21 de enero en la ronda divisional. Los Steelers cayeron ante los Jacksonville Jaguars con un par de decisiones polémicas por parte del staff de entrenadores, lo que incluso llevó a hablar sobre un posible despido de Tomlin. Por el contrario, el entrenador de los Saints estuvo cerca de firmar una remontada memorable ante los Minnesota Vikings, aunque vio cómo se le escapó con una jugada milagrosa de último segundo que los dejó eliminados.

Tomlin y los Steelers lideraron la liga con representaciones en el tazón de los profesionales; el entrenador en jefe dirigirá a varios de sus pupilos, entre quienes destacan Ben Roethlisberger, Antonio Brown y Le'Veon Bell. Por otro lado, Sean Payton tendrá bajo su mando a varias de sus armas ofensivas a lo largo de la campaña, como lo son Drew Brees, Alvin Kamara y Mark Ingram. La consolación para ambos llegará el próximo domingo 28 de enero en el Orlando's Camping World Stadium, la sede del próximo Pro Bowl.