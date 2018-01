Horarios y dónde ver por TV en España y México las finales de conferencia de la NFL

La milagros de recepción de Diggs para ganar el partido | Foto: Minnesota Vikings

La Super Bowl cada vez está más cerca. El 4 de febrero se jugará en Minesota el partido más grande del año en la NFL y que decidirá campeón. Los dos equipos que la disputarán van a salir de las finales de conferencia que se celebran este domingo. Como todos los años, esta ronda es la más complicada al enfrentar a los dos mejores equipos de cada una de las conferencias.

En la AFC los New England Patriots juegan se séptimo partido por el título de la conferencia consecutivo y reciben a los Jacksonville Jaguars, la sorpresa más grande de la temporada. Aunque parten como favoritos, se espera que los de Belichick no lo tengan tan fácil como ante los Titans la semana anterior. Los Jaguars son la mejor defensa de la NFL (con permiso de los Vikings) y no le van a ofrecer un partido sencillo a Tom Brady. El ataque de los de Jacksonville, por su parte, dio un golpe sobre la mesa el domingo pasado al vencer en Pittsburgh a los Steelers y demostró que si Fournette puede correr y Bortles tiene tiempo para lanzar le pueden complicar la vida a cualquiera.

La Conferencia Nacional no ha tenido tantas sorpresa y han llegado a la final los sembrados 1 y 2, Eagles y Vikings respectivamente. Los de Philadelphia vienen con la moral por las nubes tras derrotar a los Falcons en un partido que su entrenador, Doug Pederson, supo leer a la perfección. Nick Foles no cometió errores y jugó un partido decente mientras que la defensa dominó sin piedad al ataque de los Falcons, dejándoles en 10 puntos y sin anotar en toda la segunda parte. Pero no son los únicos que llegan en la cresta de la ola, pues los Vikings se presentan a la final con el recuerdo de la última jugada milagrosa ante los Saints todavía muy reciente. Case Keenum ha demostrado que no solo puede manejar el ataque sin errores sino que también es capaz de hacer algunos buenos pases en momentos importantes.

