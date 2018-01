Conclusión a las finales de conferencia: el equipo por encima de lo individual

Google Plus

Los Patriots y los Eagles, a pesar de sus diferencias, ambos son un equipo dentro y fuera del campo Fuente: Nfl.com

No es casualidad que los dos equipos que estarán en la Super Bowl LII, sean los Philadelphia Eagles y los New England Patriots.

La NFL es un deporte en equipo, y justamente ha sido eso lo que ha llevado a ambos a estar donde están.

New England Patriots

Ya conocemos a los de New England y su "manera patriota", que con gran humildad nunca se han dejado llevar por los éxitos. Los jugadores de la plantilla no venden las victorias sin haberlas conseguido, nunca subestiman a su rival y siempre tienen los mejores comentarios hacia ellos por mucho que les intenten sacar de sus casillas.

Jugadores de los Jaguars, como Jalen Ramsey deben aprender de los Patriots y ser más humildes y menos arrogantes. Asegurar una victoria no es lo mismo que conseguirla.

VS JACKSONVILLE JAGUARS

Hubo dos grandes diferencias entre los Patriots y los Jaguars aquella noche: la veteranía y la manera en la que se enfocó el partido.

VETERANÍA

No era de extrañar que la veteranía de los jugadores de los Patriots iba a ser una gran ventaja frente a los jóvenes y prometedores Jaguars. Para la mayoría de los jugadores de New England no era la primera vez que se encontraban en esa misma situación. Ya fuera en playoffs, en la final de conferencia o 10 puntos por detrás en el marcador al final del 4º Cuarto.

Cuando tienes a un quarterback con el curriuculum de Tom Brady es fácil dejarse liderar, y lo mismo ocurre cuando tu entrenador es Bill Belichick.

Por su parte, era la primera vez desde 1999 que los Jaguars jugaban un partido de playoff. Sus jugadores no estuvieron a la altura de las expectativas, algo normal cuando se trata de un partido de tales características. Fallos como el "delayed game", el pass interference de Ramsey a Cooks, y algunos fallos en el marcaje como los de A.J. Bouye, han sido una muestra clara de como la falta de veteranía puede significar una derrota.

ENFOQUE

Ligado a la veteranía está el enfoque. Prepararse para un partido tan importante como el campeonato de conferencia es algo que no puede tomarse a la ligera. Por eso, la limitación de Brady para entrenar era más preocupante que la propia lesión en la mano del mariscal de campo.

Durante toda la semana, los medios de comunicación llenaron de elogios a los Jacksonville Jaguars tras su victoria a los Pittsburgh Steelers. Dejándose llevar por el momento, jugadores como Fournette o Jalen Ramsey se sumaron al tren de las emociones y comenzaron a twitear y hablar sobre como acabarían ganando los Patriots e incluso durante algunos días, aseguraron que se llevarían el trofeo Lombardi al condado de Duvall.

Puede que la falta de humildad de alguno de los jugadores de los Jaguars vaya ligada a su falta de veteranía , pero lo que si sabemos es que en última instancia ambas cosas les acabó por costar la posibilidad de llegar a la Super Bowl.

Mientras los Eagles pensaban en ganar el partido, los Vikings aún estaban soñando con ser el primer equipo en jugar una Super Bowl en su propio estadio.

Philadelphia Eagles

Los Eagles este año se han unido más que nunca. A pesar de sus diferencias, sobre todo en el lado cualitativo, el ataque como la defensa de los Eagles han jugado como un ente durante toda la temporada.

Más sorprendentemente, con un récord de 13-3 en la temporada, la fama no se les ha subido a la cabeza. Han mantenido esa mentalidad competitiva durante toda la competición, y a pesar de ser los menos favoritos durante la Ronda divisional y la final de conferencia de la NFC, no se han dejado llevar por la prensa.

La mayoría de las veces a los equipos se les sube a la cabeza el éxito de llegar a los playoff, algo que les pasó a los Kansas City Chiefs, a los Pittsburgh Steelers y más recientemente, a los Minnesota Vikings.

VS MINNESOTA VIKINGS

Hubo dos grandes diferencias entre los Eagles y los Vikings aquella noche, una volvió a ser el enfoque y la segunda fue la motivación.

ENFOQUE

Los Philadelphia Eagles masacraron a unos Minnesota Vikings que aún estaban pensando en el partido ante los Saints y su touchdown milagroso.

Mientras los Eagles fueron capaces de cambiar de chip tras ganar a los Falcons y preparar su estrategia para el próximo partido, los Vikings aún estaban a) viendo en bucle la recepción de Steffon Diggs en el último segundo y más gravemente, b) soñando por ser el primer equipo en jugar una Super Bowl en su propio estadio.

MOTIVACIÓN

Ligado al enfoque siempre se encuentra la motivación. Impulsados por no ser los favoritos ante el partido de los Vikings, a pesar de jugar en su propio estadio, la motivación de los Eagles siempre ha sido demostrar a la NFL, que se trata de un equipo más allá de la figura de Carson Wentz y de que se equivocan al subestimarles a pesar de demostrar una y otra vez que son capaces de ganar aún con Nick Foles.